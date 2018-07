El Gobierno aprobará previsiblemente el viernes el 'techo de gasto' de 2019

Publicado 15/07/2018 12:16:07 CET

La votación en el Congreso, prevista para el día 24 de julio

El Gobierno aprobará previsiblemente el próximo viernes, 20 de julio, el límite de gasto no financiero de 2019, conocido como 'techo de gasto', que supondrá un incremento con respecto al de este año, cuando se situó en 119.834 millones de euros, y que contemplará un déficit del 1,8% del PIB, según trasladaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

Antes de la aprobación del 'techo de gasto', con el que se da el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo año, el Gobierno deberá convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que dé el visto bueno al acuerdo de estabilidad presupuestaria que recoge los objetivos de déficit y deuda de las distintas administraciones.

De acuerdo con la nueva senda de estabilidad presupuestaria que ha aprobado el Gobierno, el déficit de este año se elevará al 2,7% del PIB, el de 2019 se situará en el 1,8%; el de 2020, en el 1,1%; y el de 2021, en el 0,4%. El CPFF, donde están representadas todas las comunidades, deberá aprobar el reparto de la cifra global del déficit para las comunidades. Un día antes se reunirá la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), donde se fijarán los objetivos de deuda y déficit de las administraciones municipales.

Una vez pasados estos trámites, el debate y votación del acuerdo de estabilidad se celebrará el martes 24 de julio en el Congreso y posteriormente en el Senado. En el caso de que el Parlamento no lo apruebe, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El acuerdo de estabilidad que tiene que ser refrendado por las Cortes incluye los objetivos de déficit, deuda y la regla de gasto para las distintas administraciones, así como el límite de gasto no financiero del Estado, si bien fuentes del Gobierno precisaron que lo que realmente se aprueba en el Parlamento son los objetivos de estabilidad presupuestaria y no el límite de gasto no financiero, sobre el que el Ejecutivo se limita a informar a las Cortes.

De esta forma, el posible rechazo no es óbice para que el Gobierno pueda aprobar en septiembre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría intentar sacar adelante las cuentas públicas de 2019 con independencia de que consiga o no los apoyos suficientes para aprobar los objetivos de déficit y deuda.

Eso sí, la no aprobación del acuerdo de estabilidad no sería bien vista desde Bruselas, ya que evidenciaría la debilidad del Ejecutivo y podría despertar recelos de las instituciones europeas, teniendo en cuenta que el acuerdo establece los límites de las cuentas del próximo año y el reparto del esfuerzo en la reducción del déficit entre las diferentes administraciones.

Además, Pedro Sánchez tendrá difícil recabar los apoyos para sacar adelante los objetivos de déficit y deuda y el techo de gasto, dado que deberá conseguir el apoyo de partidos tan dispares como Podemos, PDCaT o el PNV, grupos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez.

De hecho, desde Unidos Podemos reclaman un aumento del 'techo de gasto' de unos 15.000 millones, lo que supondría pasar de los 119.834 millones de este año (cuando subió un 1,3%), al entorno de los 135.000 millones de euros.

Otra dificultad añadida será la mayoría absoluta del PP en el Senado, que muy probablemente tumbaría el techo de gasto de ser aprobado en el Congreso.

AUMENTO DEL 'TECHO DE GASTO' Y AJUSTE DE 5.000 MILLONES

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el 'techo de gasto' se incrementará en 2019 y, aunque no dio cifras, apuntó que se trata de que los ingresos permitan recuperar parte del gasto social perdido en la crisis. La aprobación del 'techo de gasto' en el Consejo de Ministros suele ir acompañada de una actualización del cuadro macroeconómico.

Los Presupuestos del próximo año, los primeros del Gobierno de Pedro Sánchez, se elaborarán respetando la senda de reducción del déficit aprobada por el Gobierno, que cotempla un recorte del déficit desde el 2,7% de este año al 2,2% el que viene, con lo que el desfase entre ingresos y gastos para el próximo año debe reducirse en algo más de 5.000 millones de euros.