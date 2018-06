El Gobierno culpa al PP de que ahora no dé tiempo a reformar la financiación autonómica

Publicado 27/06/2018 14:35:32 CET

Se compromete a "avanzar" hacia la "mejora" del techo de gasto y el traspaso de competencias a ayuntamientos para la financiación local

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido en el Congreso de los Diputados con una "reforma integral" de la financiación autonómica, aunque ha reiterado que no será posible realizarla en esta Legislatura y ha asegurado que esto responde a "una realidad objetiva" que no busca "engañar" a los ciudadanos. "El problema radica en que durante el periodo que ha gobernado el PP no se ha hecho nada", ha apostillado.

En la sesión de control al Gobierno, la portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs), Melisa Rodríguez, ha señalado que hace un mes tanto la actual ministra como el resto del PSOE "abogaban por la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica", pero que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció hace dos semanas que no daría tiempo a abordarla antes del final de la Legislatura.

"El señor Sánchez ya ha anunciado que se atrincherará en la Moncloa. Hay tiempo", ha sentenciado Rodríguez, quien ha agregado que quizá se deba esta decisión al "pacto oculto" en la moción de censura contra el anterior Ejecutivo con "los del 'cuponazo'" y con los que "quieren romper España".

La titular de Hacienda ha contestado a la parlamentaria 'naranja' asegurándole que una de las prioridades del Gobierno es la financiación autonómica, pero le ha dicho que hasta el momento se ha limitado a "trasladar una realidad objetiva" y a "no engañar a los ciudadanos". Asimismo, ha añadido que "el problema radica" en que el Gobierno del PP no hizo "nada, más allá de convocar un grupo de expertos --al que ha agradecido su labor--, sin implicación política".

COMPROMISO CON UNA "REFORMA INTEGRAL"

Montero ha reiterado su compromiso con "la reforma integral" del sistema de financiación, y ha dicho: "No les he escuchado (a Cs) reclamar al Gobierno del PP la reforma de la financiación autonómica". Además, en referencia al Cupo Vasco, la ministra ha apuntado que fue Cs, y no el PSOE, quien apoyó los Presupuestos Generales del Estado en los que se incluía el nuevo cálculo del Cupo.

"Están traicionando a todos los ciudadanos de este país menos a los del País Vasco y, quizá, a los de Cataluña, porque todavía no nos han dicho el pacto oculto", ha insistido la diputada de Cs, y le ha preguntado a Montero por qué no se reúne el jefe del Ejecutivo con todos los presidentes autonómicos a la vez, en vez de individualmente. "Dejen de provocar enfrentamientos entre territorios", ha sentenciado Montero.

Por otro lado, Montero ha respondido también a una cuestión sobre financiación local de la diputada de En Comú Podem Alicia Ramos y se ha comprometido a "avanzar para que las organizaciones más cercanas a los ciudadanos puedan contar con los recursos necesarios".

COMISIÓN NACIONAL DE FINANCIACIÓN LOCAL

En este sentido, la ministra ha asegurado que en breve se convocará la Comisión Nacional de Financiación Local para tratar, entre otros asuntos, "el problema suscitado con las plusvalías" de las corporaciones locales. Además, ha aseverado que trabajará en "modificar y mejorar" la regla del techo de gasto y que buscará una ecuación para transferir competencias a los ayuntamientos y que puedan "proveer en tiempo y forma" las necesidades de los ciudadanos.

La diputada 'morada' ha aplaudido las palabras de la ministra, y ha recordado que las ciudades son "punta de lanza" en derechos humanos, movilidad o desarrollo sostenible. "Después de echar a Rajoy, es el momento de abordar esas cuestiones", ha dicho Ramos, quien ha garantizado que es desde el municipalismo desde el que pueden fomentarse "luchas activas" contra la pobreza, la violencia machista o la contaminación.