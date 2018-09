El Gobierno negociará con todos los partidos los PGE y estudia vías para la reforma rápida del veto del Senado

Publicado 07/09/2018 14:33:01 CET

El Gobierno presentará "en torno" al 15 de octubre el plan presupuestario y negociará con "todas las fuerzas", incluidos los partidos nacionalistas catalanes, los Presupuestos de 2019, mientras que en el Congreso se estudian "vías alternativas" para la reforma 'exprés' de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado la "intención" del Ejecutivo de presentar el plan presupuestario (Draft Budgetary Plan) "entorno" al 15 de octubre a Bruselas.

Celaá ha reconocido que para conseguir aprobar los Presupuestos de 2019 se requiere un mayor número de votos que solo los del PSOE y Podemos, por lo que el Gobierno "hablará con todas las fuerzas, con todas las que pueda".

"El Gobierno está abierto siempre, tiene los contactos abiertos y hablará con todas las fuerzas. Naturalmente hablará con las fuerzas que representan hoy el Parlament de Cataluña y están en el Congreso", ha dicho Celaá al ser preguntada sobre si el Ejecutivo negociaría también con las fuerzas nacionalistas catalanas.

Asimismo, sobre la reunión de ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha indicado que el Ejecutivo valora "muy positivamente" el encuentro y ha apuntado que se va a trabajar en las medidas fiscales y sociales que se trataron.

MAYOR FISCALIDAD PARA LOS QUE MÁS TIENEN

En este sentido, ha señalado que el Gobierno está trabajando sobre distintas medidas fiscales con la "salvaguarda" de que "no se tocará en absoluto ni se impondrán cargas fiscales a la clase media trabajadora", si bien ha reconocido que se están estudiando distintas medidas fiscales con el objetivo de generar una sociedad "más justa e igualitaria".

"No hay sociedad justa si no hay una fiscalidad justa", ha dicho la ministra portavoz, quien ha explicado que el Gobierno busca recuperar el Estado de bienestar que la sociedad "tuvo una vez y que por los recortes de la crisis no tiene".

"Esto significa recursos y que el que más tiene, más contribuya de manera razonable, como se hace en el resto de países europeos", ha precisado Celaá sin concretar más.

REFORMA 'EXPRÉS' DE LA LEY DE ESTABILIDAD

Igualmente, Celaá ha indicado que el Gobierno tiene una opinión "muy negativa" sobre el rechazo de la Mesa del Congreso, con los votos del PP y Cs, de tramitar por la vía de urgencia y en lectura única la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por PSOE y Unidos Podemos para impedir un veto irreversible del Senado a la senda del déficit.

A este respecto, Celaá ha recordado que, tras el informe de los letrados de la Cámara, y en cumplimiento directo del artículo 150 del Reglamento del Congreso, cuando se presenta una ley con un artículo único, y máxime cuando se reclama que sea una ley de lectura única, por lo general "siempre" se ha calificado por parte de la Mesa como tal, para pasar posteriormente a la Junta de Portavoces y determinar esa lectura única.

Sin embargo, la Mesa rechazó calificar la reforma de la Ley de Estabilidad como lectura única, por lo que Celaá ha asegurado que el Congreso y las fuerzas políticas analizarán otras "fórmulas alternativas" para que el Pleno de la Cámara califique esa propuesta como una ley de lectura única.

Esta reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, registrada en agosto por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Compromís, pretende volver al mecanismo que fijó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para que el posible veto del Senado al techo de gasto y la senda de déficit no sea irreversible, sino que pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple.