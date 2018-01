De Guindos, sobre si será candidato al BCE: "Lo importante es que España va a recuperar su posición"

Actualizado 22/01/2018 20:41:34 CET

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, no ha aclarado este lunes si será el candidato de España para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) y ha afirmado que "ese no es el tema importante", sino el hecho de que "España va a recuperar su posición" en la institución presidida por Mario Draghi.

"Ese no es el tema importante, el tema importante es que vamos a presentar candidatura, vamos a presentar una persona, y estoy convencido de que España va a recuperar su posición en el BCE", ha dicho cuando ha sido preguntado por si será él el elegido por el Gobierno para ser el candidato español al puesto.

De Guindos, sin embargo, ha asegurado que no ha utilizado la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona para recabar más apoyos. "Me he dedicado a todos los asuntos estrictamente del Eurogrupo", ha subrayado, para después afirmar que no ha tenido "ningún tipo de reunión en los márgenes".

El titular de Economía ha insistido en que los socios del euro tienen hasta el próximo 7 de febrero para presentar oficialmente sus candidaturas, pero tampoco ha detallado cuándo lo hará el Ejecutivo español.