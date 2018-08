Hacienda estudiará el impacto de subir el IRPF a las rentas por encima de 150.000 euros

Actualizado 29/08/2018 22:34:31 CET

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda ha aceptado, en el marco de las negociaciones con Unidos Podemos, analizar el impacto de la subida del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) en las rentas superiores a los 150.000 euros anuales, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige María José Montero.

No obstante, el Ministerio ha informado que mantiene la idea de "no tocar" el IRPF. En esta línea, ha dejado claro que aceptar hablar de medidas para rentas superiores a este importe "no significa que se vaya a hacer ni mucho menos".

Esta primera toma de contacto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidos Podemos para tratar el aumento de la fiscalidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año ha concluido sin ningún acuerdo concreto, aunque con la predisposición de Hacienda a estudiar una posible subida fiscal a rentas que superen los 150.000 euros.

Tras la reunión, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado que su formación le ha explicado al Gobierno que España tiene "mucho margen" en comparación con Europa para hacer que las grandes fortunas y corporaciones paguen una mayor imposición y contribuyan así "con mayor generosidad" al Estado de Bienestar español.

En este sentido, Echenique ha señalado que se le ha trasladado al Gobierno que en los tramos más altos debería haber una modificación, porque "no tiene sentido que una persona que gana 60.000 euros al año pague el mismo porcentaje de IRPF que una persona que gana 120.000 euros". "Es de sentido común y esperamos que podamos llegar a un acuerdo en este punto", ha asegurado.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, le ha trasladado al Gobierno que hay "margen de actuación" en el IRPF y que poner escalones en las rentas "elevadísimas" en España sí que tendría potencia recaudatoria.

Según Mato, la intención de la formación morada es la de tocar, desde el punto de vista de la progresividad fiscal, a las rentas más elevadas, "a esos poquitos contribuyentes a los que les sale porcentualmente muy barato tener rentas de capital y del trabajo".

El Gobierno se ha mostrado a favor de estudiar esta medida y ha pedido al grupo que propusieran medidas concretas. Así, Mato ha afirmado que le trasladarán al Ejecutivo de Sánchez los efectos que tiene esta medida, ya que "la potencia recaudatoria es muy alta".

Bajo su punto de vista, es "positivo" que estudiar una subida del IRPF vuelva a estar encima de la mesa, porque es "importante". "Hay que invertir una dinámica que estaba yendo por la vía de eliminar la progresividad fiscal, que es a lo que se ha dedicado el Gobierno del PP". Así, considera que "que se dé un mensaje de que eso empieza a cambiar sería algo tremendamente positivo más allá de lo recaudatorio".

El Gobierno volverá a reunirse con Unidos Podemos "lo antes posible". El representante de la formación morada ha apuntado que ambas partes no se han puesto fecha límite, aunque ha señalado que tendrán que acabar con la negociación "antes de que llegue la senda de déficit al Congreso".