Montoro convocará el Consejo de Política Fiscal a finales de mayo o principios de junio

Publicado 16/05/2018 12:31:39 CET

Afirma que será necesario el "apoyo explícito" del PSOE para la reforma de la financiación autonómica

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que no habrá un nuevo modelo de financiación autonómica sin el "apoyo explícito" del PSOE y ha avanzado que convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que abordará la reforma de la financiación autonómica "a finales de mayo o principios de junio", una vez que se apruebe en el Pleno del Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Así lo ha señalado durante su participación en el encuentro 'El Ágora', organizado por 'El Economista' y Ernst & Young (EY), en el que ha precisado que antes de convocar a las comunidades autónomas en el CPFF y a las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) hace falta el resultado final del trabajo realizado por el comité técnico del CPFF.

Montoro ha explicado que el resultado del trabajo desarrollado por el comité técnico en los últimos meses se someterá a criterio del CPFF los días siguientes a la aprobación de las enmiendas parciales de las nuevas cuentas públicas en el Congreso, lo que está previsto que se produzca en el Pleno de la próxima semana, por lo que se convocará el Consejo "a finales de mayo o primeros de junio".

No obstante, Montoro ha subrayado que no se podrá reformar el modelo de financiación autonómica si no se cuenta con el apoyo del PSOE, puesto que el Gobierno no puede llevar una ley "de esa naturaleza" adelante con la mayoría que espera para los Presupuestos, dado que los socialistas gobiernan en siete comunidades autónomas.

"No lo podemos hacer si no contamos con el apoyo explícito del PSOE", ha remarcado Montoro, quien ha explicado que desde el Ejecutivo están tratando de llegar a acuerdos con todas las formaciones y espera que el nuevo gobierno catalán se incorpore a la reforma de la financiación autonómica, a realizar en paralelo a la de las administraciones locales.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

El titular de Hacienda ha explicado que en el marco de la financiación autonómica se tratará también la reestructuración de la deuda que han contraído en los últimos años las autonomías con el Estado a través de la vigencia de los mecanismos extraordinarios de liquidez.

Según Montoro, el Gobierno valora que han sido "muy útiles" los mecanismos extraordinarios de financiación, si bien espera que las CCAA vayan saliendo al mercado para financiarse ya que debe ser éste el que califique su gestión. Eso sí, ha precisado que "salir con la excusa como hacen algunos de que lo hacen porque en el mercado van a conseguir financiación más barata que la que tiene el Tesoro es un imposible", por lo que aboga por la salida al mercado a medida que mejoren las condiciones con la llegada del equilibrio presupuestario y el superávit.

"Debemos entender la reestructuración como una gran oportunidad para todos, no como un agravio, somos un todo", ha insistido Montoro, quien ha opinado que no se puede defender un territorio a costa de otros porque "eso conduce al España nos roba". "Lo que pagamos todos es para el beneficio de todos, para hacer una sociedad más cohesionada, igualitaria y equitativa", ha agregado.