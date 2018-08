Podemos invita a Sánchez a negociar otro techo de gasto para aprobarlo esta vez en el Congreso

Publicado 10/08/2018 13:12:12 CET

Exige al Gobierno cambiar la ley para esquivar el veto del Senado y "reformar profundamente" la regla de gasto

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha invitado al presidente del Gobierno a negociar un nuevo techo de gasto para, esta vez sí, poder sacarlo adelante en el Congreso, tras el rechazo dado por la Cámara Baja por la falta de apoyos suficientes el pasado 28 de julio.

Entonces, el Gobierno únicamente contó con los votos del PSOE y PNV, insuficientes para superar los rechazos de PP y Ciudadanos. Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT y Compromís, que apoyaron la investidura de Sánchez, optaron por la abstención.

Sin embargo, esta abstención "no fue un 'no', sino una invitación honesta pero firme para hacer las cosas bien", ha defendido el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, quien en una tribuna publicada en el diario 'El País' ha pedido al Gobierno "aprovechar esta segunda oportunidad y hacer un esfuerzo para llevar el barco a buen puerto".

Así, el dirigente de la formación morada, integrada en el Congreso en el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, critica tanto las formas del Gobierno --le acusa de "no querer escuchar a sus socios parlamentarios"-- como su propuesta, a su juicio "excesivamente continuista con la política fiscal del PP".

PLANTEA CAMBIOS EN LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En este sentido, exige "una iniciativa más ambiciosa en materia de gasto e inversión" pero también plantea al Ejecutivo socialista dos medidas concretas: cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para esquivar el veto del Senado y "reformar profundamente" la regla de gasto.

Y es que, aunque los objetivos de déficit y de deuda fueran respaldados por el Congreso, estos también deberían tener el visto bueno del Senado, donde el PP mantiene mayoría absoluta. Una equiparación entre ambas cámaras que Álvarez considera el "candado con el que la Ley de Estabilidad asegura la pervivencia de la austeridad fiscal".

Respecto a los cambios en la regla de gasto, el dirigente de Podemos aboga por una reforma en profundidad de este instrumento para "permitir que los ayuntamientos dispongan de sus propios superávit".

GOBERNAR 'A LA PORTUGUESA'

Álvarez también exige al Gobierno un cambio de actitud pues cree que la construcción de "apoyos sólidos para llevar la acción de gobierno a un terreno inequívocamente progresista exige hilado fino y no brocha gorda". "Hacer política con y desde el Parlamento, dado que el Gobierno cuenta solo con 84 diputados, significa tener que hablar mucho, negociar mucho y acordar mucho", esgrime.

En este sentido, lamenta que el Ejecutivo no haya compartido con el equipo económico de Podemos el detalle de los cambios tributarios que planea, la recaudación adicional que podrían derivarse de esos nuevos ingresos y en qué medida se incluyen los mismos en el techo de gasto remitido el pasado mes de julio a las Cortes.

El dirigente de Podemos recuerda que "a Pedro Sánchez le gusta hablar de Portugal, donde gobierna el Partido Socialista, apoyado por el Bloco de Esquerda y la Coalición Democrática Unitaria", un acuerdo "inédito" ante la "histórica rivalidad" de estas formaciones, dice Álvarez.

Pese a ella, alaba que estos partidos "han logrado articular un Gobierno estable, capaz de revertir algunos de los recortes más lesivos que la 'Troika' impuso al país", aunque ello, incide, "ha exigido una nueva forma de relacionarse entre los actores, leal y sin imposiciones".

"Trasladar el ejemplo a España exige trasladar los métodos y no pensar que se tiene mayoría absoluta cuando no es así", apostilla el dirigente podemita, que pide al Gobierno "recapacitar y escuchar lo que piden sus aliados" con el fin de "no defraudar las expectativas que la ciudadanía progresista ha puesto en la moción de censura y en el anunciado cambio de rumbo". Máxime, añade, "cuando el diálogo en torno al techo de gasto anticipa otro de mayor calado", el de los Presupuestos Generales del Estado.