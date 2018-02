Rajoy no concreta cuándo dimitirá Guindos y dice que su sucesor precisa de "capacidad de trabajo e ilusión"

Actualizado 23/02/2018 20:18:30 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este viernes, sin concretar una fecha específica, que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, dimitirá "en próximas fechas", tras haber sido elegido para la Vicepresidencia del BCE, y ha señalado que los requisitos que debe tener su sustituto son "competencia, capacidad de trabajo e ilusión".

"Hoy es el ministro de Economía, en próximas fechas nombraremos a otro ministro de Economía", se ha limitado a señalar Rajoy sobre la sustitución de De Guindos en un encuentro con los medios de comunicación en Bruselas tras haber participado a lo largo de la jornada en la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad y Desarrollo en el Sahel y una cumbre informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE.

Rajoy ha recordado que De Guindos todavía no es "oficialmente" el vicepresidente del BCE y ha insistido en que lo más relevante del nombramiento es el "reconocimiento que supone de su actuación aquí (Bruselas) y en España y el crédito que hoy tiene España como consecuencia de la política económica de los últimos años".

De esta forma, Rajoy no ha concretado cuándo se producirá la dimisión y el relevo de De Guindos, que el miércoles se mostró en el Congreso "convencido" de que el Gobierno anunciará antes de este lunes cuando deja sus responsabilidades como titular del departamento de Economía y dijo no tener "la más mínima idea" de quien será la persona que le releve en el cargo.

"Antes del lunes no, no le voy a dar fechas porque no hay fechas en este momento. Cuando se produzca el nombramiento lo conocerán ustedes", ha respondido Rajoy al ser preguntado por el asunto.

No obstante, sí ha indicado que los requisitos fundamentales del sustituto de De Guindos al frente de la cartera de Economía son que cuente con "competencia, capacidad de trabajo e ilusión", y sea un ministro que "conozca el tema, que no tenga que estudiarse los asuntos que se va a encontrar encima del a mesa".

Además, ha subrayado su "absoluta certeza" de que si la candidatura de Guindos se hubiese producido en 2012 el ministro de Economía "no sería elegido en este momento miembro del BCE", y ha recordado que a principios de 2012 presentó un candidato para el comité ejecutivo del BCE y España no obtuvo los apoyos suficientes.

Por ello, ha valorado el cambio "muy importante" de la posición de España y la valoración que se hace en el exterior de la política económica en los últimos años.

DEFIENDE A GUINDOS: "ABSOLUTAMENTE CAPACITADO"

Preguntado sobre las posibles críticas si De Guindos acude a su comparecencia en el Parlamento Europeo del lunes siendo todavía ministro español de Economía, Rajoy ha remarcado que "no hay ninguna norma escrita ni tiene ningún sentido que se critique a una persona por haberse dedicado a la actividad política".

A este respecto, ha apuntado que De Guindos "no es un hombre con actividad partidaria ni se ha presentado a elecciones", sino que "ha sido un ministro de un partido con el que comparte sus planteamientos".

"No conduce a nada positivo el hecho de que una persona por haber sido política no pueda asumir otra responsabilidad", ha añadido Rajoy, quien ha pedido "no llevar las cosas a los extremos", para defender a continuación que De Guindos está "absolutamente capacitado".

Igualmente, ha destacado que "nadie" le ha puesto "en tela de juicio" por ser político, ya que el actual vicepresidente del BCE, Vitor constancio fue secretario general de un partido político (el partido socialista portugués), al tiempo que ha hecho hincapié en que la condición de político de Guindos "no afecta en absoluto a su independencia, que es lo que se debe pedir". "Lo ha acreditado a lo largo de toda su vida", ha enfatizado.

El todavía ministro español de Economía acudirá el lunes a la Comisión de Economía del Parlamento Europeo a realizar una comparecencia formal, después de que el pasado lunes el Eurogrupo eligiese su candidatura por unanimidad para la Vicepresidencia del BCE, tras haberse retirado la candidatura irlandesa del gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, y de que el martes el Ecofin confirmasen formalmente su elección.

El nombramiento de De Guindos en el BCE no será oficial hasta que sea ratificado por los jefes de Estado y Gobierno del bloque comunitario en la cumbre que tendrá lugar en Bruselas los días 22 y 23 de marzo, después de haber consultado tanto al Parlamento Europeo como al propio BCE, aunque estas dos opiniones no son vinculantes.

Tras su nombramiento oficial por el Consejo Europeo el 23 de m arzo, De Guindos asumirá la Vicepresidencia del BCE el 1 de junio de este año y ocupará el cargo durante ocho años, en sustitución del portugués Vítor Constancio, cuyo mandato expira el 31 de mayo.