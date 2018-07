RSC-American Express, Gap y Converse, entre las empresas que apoyan la línea de productos solidaria del líder de U2 Bono

Actualizado 27/01/2006 12:31:01 CET

El cantante presenta en Davos una iniciativa de comercio para África, cuyos fondos irán destinados a la lucha contra el sida

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

American Express, Gap, Converse y Armani, entre otros, se han unido a la campaña solidaria presentada esta semana por Bono, cantante y líder de la banda irlandesa U2, en el marco de la celebración del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), que se clausura el domingo. Se trata de una nueva marca que ha bautizado con el nombre de 'RED', una línea de productos cuyos beneficios se destinarán a combatir el sida en África y otras enfermedades como la tuberculosis y la malaria.

Bono, que durante la presentación de la iniciativa mostró su nueva 'American Express RED Card', recordó que "esta tarjeta está diseñada para eliminar el sida en Africa", y un 1% de todo lo que los clientes gasten con ella "irá directamente a este propósito".

El músico de U2, que estuvo acompañado del diseñador Giorgio Armani y los responsables de varias marcas de ropa, así como de tarjetas de crédito, destacó como, en el caso de American Express, su tradicional color verde será sustituido por el rojo (RED), el mismo color de la funda de las gafas de sol diseñadas por Armani y de las primeras camisetas que GAP venderá de este proyecto.

"Algunos amigos me han dicho que estábamos aquí en plan de 'ganadores en la nieve', pero yo creo que somos perdedores porque estamos perdiendo en la lucha contra el sida" , dijo Bono, que lucía unas gafas de sol de la nueva línea de productos.

El cantante insistió en que "esta no es una causa típica de una estrella del rock, sino una emergencia, porque cada día mueren en África muchas personas por el sida y otras muchas se infectan". "Estamos perdiendo la batalla por ganar su atención, y a mí no me gusta perder", aseguró a los medios de comunicación que cubrían el evento.

5 MILLONES DE NUEVAS VICTIMAS

Africa es la región del mundo más afectada por esas enfermedades que han adquirido carácter pandémico y que, según datos recientes, este año causarán cinco millones de nuevas víctimas entre los africanos.

Los primeros que podrán contribuir a esa campaña serán los consumidores de Reino Unido y Estados Unidos, en el caso de la tarjeta de crédito, las camisetas o las zapatillas de diseño africano que la firma Converse comercializará, mientras que a partir de mediados de este año se podrán adquirir en todo el mundo las gafas de diseño italiano de Armani.

El dinero que se recaude con esa iniciativa, la primera del sector privado en este sentido, será gestionado por el Fondo Global para la Lucha contra el Sida, que dirige Richard Freachem, también presente en el acto y quien subrayó que con RED "no se hace caridad, sino que se pone en marcha una propuesta de negocios con beneficios mutuos".

Los promotores de la iniciativa calculan que al Fondo irá a parar aproximadamente el 40 por ciento del precio que los fabricantes cobran a los vendedores por esos productos, y que esto no tendrá repercusión alguna en el bolsillo del consumidor.

El proyecto surgió a iniciativa del cantante Bono y de Bobby Shriver, presidente de la organización DATA (Debt, Aids, Trade and Africa), quien explicó que se trata de un programa "en el que las empresas se han comprometido por cinco años".

"Es una iniciativa a largo plazo diseñada para ser sostenible", aseguró. "Los asociados de RED esperan ampliar su base de consumidores y aumentar los ingresos tanto de sus compañías como los que van a parar al Fondo Global", agregó Shriver.

En la actualidad el sector privado contribuye a los recursos de ese Fondo con algo menos del 1%, y para los promotores de esta iniciativa, que quiere extenderse al mayor número de empresas posibles, esta nueva línea de productos "será la manera de aumentar ese dinero".

EL COMERCIO AYUDA

"RED es una idea del siglo XXI" , señaló Bono, quien consideró "sorprendente" que empresas como éstas "estén poniendo su creatividad y brillantez al servicio del Fondo Global para la lucha contra el sida, la crisis sanitaria mayor de los últimos 600 años".

Por su parte, John Hayes, director ejecutivo de American Express, recalcó que su nuevo producto emblema, la tarjeta roja, "está diseñada para eliminar el sida" y que la empresa donará el 1% de los ingresos generados por ese nuevo producto. Por otro lado, Giorgio Armani agregó que las gafas de sol, en diferentes colores, estarán a la venta a partir de mediados de año en todas sus tiendas Emporio Armani.

"Lo que me convenció para unirme a la iniciativa es que es una nueva forma de ayudar a la gente necesitada y que es algo que hace sentir que el comercio no tiene una connotación negativa, que sirve realmente para ayudar", aseguró el diseñador.

Para David Maddocks, jefe de mercadotecnia de Converse, las zapatillas que pondrá en el mercado la firma, confeccionadas con telas inspiradas en el artista Nakunte Diarra y diseñadas por el británico Giles Deacon, "supone una oportunidad real de ayudar". El modelo de botas elegidas para esta iniciativa es el 'Chuck Taylor All Star', tipo baloncesto, un clásico de la marca reconocido mundialmente.

En el caso de GAP, la firma textil ha elegido una simple camiseta de algodón, el artículo más vendido de esta marca de ropa 'casual', que es producido en Africa, la región a la que revertirán los ingresos recogidos por su venta, según explicó Andrew Rolfe, el presidente mundial de la empresa.