Las acciones de Dia se revalorizan un 11% tras la marcha de Currás y ante los rumores de OPA

Publicado 28/08/2018 18:02:46 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Dia se han revalorizado un 11% desde el cese de Ricardo Currás como consejero delegado de la cadena de supermercados y entre los rumores de una posible OPA del fondo Letterone, participado por el millonario ruso Michael Fridman, que cuenta con el 25% del capital de la compañía.

En concreto, los títulos de la cadena de supermercados, que encadenan tres días en positivo y dos liderando las ganancias del selectivo español, llegaron a repuntar un máximo del 2,1% a mediodía, para acabar la jornada con un ascenso del 1,34%, hasta los 2,26 euros.

Pese al repunte de los últimos días, las acciones de Dia acumulan pérdidas en 2018 del entorno del 50% de su valor y se encuentran actualmente un 37,1% por debajo de su precio de salida a Bolsa, situado en los 3,5 euros por acción.

El analista de XTB Álvaro Giménez-Cuenca ha explicado que el anuncio de la salida de Currás ha dado "un respiro a la cotización del título tras perder más de un 40% de su valor en los ocho primeros meses del año".

También señala que la posibilidad de que Fridman esté meditando lanzar una OPA de exclusión por la compañía podría "haber sido el principal catalizador" de la subida de Dia, ya que supondría tener que ofrecer un precio cerrado a los accionistas actuales.

Por su parte, la analista financiera de Renta4 Ana Gómez ha señalado a Europa Press que la cotización de Dia ha tenido un mejor comportamiento en Bolsa sobre todo con un "rebote más acusado" desde el cambio en la dirección de la compañía.

A LA ESPERA DEL PLAN DE ESTRATÉGICO DE OTOÑO

"La lectura que estaría haciendo el mercado de la salida de Currás es que el plan estratégico, que se presentará en otoño, estaría empezando a materializarse y a tomar forma. Han sido tantas las malas noticias en torno a la compañía, que quizá cualquier atisbo, por pequeño que sea, de que la situación podría empezar a cambiar, ha animado su cotización", ha señalado.

Además, la analista de Renta4 ha incidido en que los rumores de una OPA por parte del fondo de Fridman están también detrás de las subidas de estos días. "Nos parece un escenario cada vez más probable, aunque lo descartamos a corto plazo. Creemos que, en caso de darse una OPA obligatoria con un precio equitativo sería a partir de enero de 2019, aunque se está especulando con la posibilidad de que sea voluntaria, que no exige que se formule ese precio", ha explicado.

Respecto a la posible OPA, el analista de Selfbank Felipe López cree que sería el actual máximo accionista quien la lleve a cabo más que una empresa "tipo Amazon, como se llegó a especular". "El mercado no debería tener fe ciega en una OPA, ya que no descartamos que la operación sea todo lo contrario, es decir, que se decidiese llevar a cabo una ampliación de capital que provocase un desplome adicional de las acciones", ha apuntado.

López ha reconocido que el efecto del cambio en la dirección de la compañía se sigue notando en la cadena de supermercados, ya que a veces "surte un efecto balsámico en la compañía, especialmente cuando no se atraviesa un buen momento y se necesita un revulsivo". "Con la llegada de Coto habrá un nuevo plan estratégico y se espera que pueda tomar las riendas del proceso de transformación de la entidad. No obstante, un cambio de este tipo no es 'mano de santo'", ha apuntado.

El analista, además, ha insistido en que hay "mucha incertidumbre" en torno a la acción "no solo por la debilidad de su negocio, sino por posibles movimientos accionariales dentro del valor" y ha recordado que Dia es la empresa española con mayores posiciones cortas, con un 20,85%, lo que añade "aún más volatilidad" a sus títulos.