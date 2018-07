Una associació de Lleida batalla per recuperar varietats perdudes de productes catalans

Actualizado 22/08/2011 19:09:43 CET

PRADA DE CONFLENT (FRANÇA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Slow Food Terres de Lleida ha aconseguit recuperar en tres anys a través del projecte Cultures Trobades centenars de varietats autòctones de fruites, hortalisses, vinyes i oliveres que es consideraven desaparegudes, i fins i tot ha localitzat l'últim ramat de 'cabres catalanes', una espècie que es considerava extinta i que ara treballen per reincorporar.

Gerard Batalla és el responsable del projecte, amb el qual, al costat d'un altre company i gràcies a la col·laboració de cuiners, pagesos i gent vinculada al món rural de les Terres de Lleida, han tornat a les taules catalanes unes 150 varietats de fruites, 150 varietats hortícoles, 50 de vinyes antigues, i més de 25 d'olivaires.

La fita més "emblemàtica" del projecte fins ara ha estat localitzar els últims 40 exemplars de 'cabra catalana' --una raça que es donava per extingida i de la qual s'especula que es pot extreure llet d'alta qualitat--. D'aquests 40 exemplars, 25 estan ara a una granja de conservació amb l'objectiu de repoblar l'espècie.

Batalla, que ha participat en les Jornades Agrícoles de Prada que s'han celebrat en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que se celebra a Prada de Conflent (França), ha explicat que la seva feina no es dirigeix a la comercialització directa d'aquests productes, si no a fer pedagogia entre el sector per animar-los a cultivar aquests productes.

Per aquesta raó, es dediquen a tirar endavant petits mostraris de les diferents varietats que recuperen per donar-les a conèixer als pagesos, i fins i tot tenen la col·laboració de diversos cuiners que demostren les possibilitats del seu trasllat a la gastronomia.

ALIMENTACIÓ DE QUALITAT

Gerard Batalla ha reivindicat l'aposta per una alimentació de qualitat, i ha deplorat que la concepció industrial de la cultura agrària i alimentària hagi derivat en una reducció de les potencialitats nutritives dels productes.

Batalla ha subratllat la repercussió que uns mals hàbits alimentaris a la societat tindran en un futur en la sanitat pública, i ha posat com a exemple l'increment de les persones afectades per diabetis com a conseqüència d'una mala alimentació.