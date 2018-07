Convocades eleccions per als consells reguladors de les DOP Les Garrigues i Pera de Lleida

Actualizado 25/11/2011 12:45:02 CET

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat eleccions per als consells reguladors de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues i la DOP Pera de Lleida, segons ha publicat aquesta setmana el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els consells reguladors es constitueixen com a corporacions de dret públic a les quals s'atribueix la gestió de les DOP i té com a funció fomentar els seus productes, així com adoptar els mecanismes necessaris per garantir l'origen dels productes i els seus processos de producció, elaboració i comercialització.

Les candidatures podran ser propostes per les federacions representatives del sector agrari cooperatiu, les organitzacions professionals agràries i les organitzacions empresarials, així com presentant com avaladors un mínim del 5% del total d'electors enregistrats.