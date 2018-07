Jarc avisa del pagament pels ous fins a 20 cèntims per sota del preu de cost

Actualizado 02/05/2013 15:47:18 CET

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Joves Pagesos i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha advertit que des del 2013 el preu que perceben els productors d'ous a Catalunya no ha deixat de baixar, situant-se en una mitjana d'entre 15 i 20 cèntims la dotzena per sota del preu de cost, segons ha informat en un comunicat aquest dijous.

Segons l'Índex de Preus en Origen i Destí publicat per la Coordinadora d'Organitzacions de Pagesos i Ramaders (COAG) en relació amb els ous de classe M, el preu percebut pel productor en el primer trimestre de l'any ha caigut d'1,36 a 0,81 euros per dotzena, si bé el preu que paga el consumidor no ha experimentat aquesta tendència negativa.

En paral·lel, en els tres primers mesos del 2013 el preu que han rebut els productors d'ous de classe L s'ha reduït un 21% en comparació del mateix període de l'any anterior, una situació que Jarc ha lamentat ja que es veu agreujada per la crisi, el descens del consum i les inversions que han fet els productors per adaptar-se a la normativa europea de benestar animal.