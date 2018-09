Agro.- El sector del cava augmenta un 11% les vendes el 2010

Actualizado 28/02/2011 16:27:56 CET

El sector del cava va produir el 2010 un total de 244,8 milions d'ampolles, un 11,55% més que l'any anterior, i la xifra de negoci va pujar a 1.031,1 milions d'euros, fet que suposa un augment del 10,87%, segons ha explicat aquest dilluns en roda de premsa el president del Consell Regulador del Cava, Gustau García Guillamet, que ha destacat que es tracta d'unes xifres rècord.

García Guillamet ha comparat aquesta producció amb els 230 milions d'ampolles del 1999, amb l'efecte del canvi de segle, i ha destacat que a l'últim exercici també han arribat als millors resultats de la història pel que fa a exportació.

Les exportacions han augmentat un 13,68%, fins als 149,1 milions d'ampolles, sent Alemanya el principal mercat, amb 41 milions d'ampolles i un increment del 17,61%.

Després d'Alemanya, hi ha el Regne Unit, amb 32,2 milions d'ampolles, que tot i ocupar el segon lloc ha retrocedit un 2,06%; Bèlgica (21 milions, +34,72%), els Estats Units (17,5 milions, +18,26%), el Japó (5,7 milions, +19,85%) i França (3,8 milions, +15,10%). La Unió Europea suposa el 74% de les exportacions.

La producció del mercat interior ha ascendit a 95,6 milions d'ampolles, amb un augment del 8,37% i, segons les previsions, encara hi ha marge de creixement més enllà de l'àrea de Catalunya i Balears.

En aquest sentit, García Guillamet ha destacat que l'àrea metropolitana de Barcelona suposa un 22,5% del consum nacional de cava, mentre que la de Madrid representa el 8%.

La desestacionalització és un altre dels factors clau per millorar els bons resultats, i és que a les llars espanyoles el 39,4% del consum de cava ha tingut lloc en el quatre trimestre, per davant del tercer (26,5%), segon (19,7%) i primer trimestre (14,4%).

Tot i ser el millor any de la història del cava, el sector considera que hi ha marge de creixement i, segons García Guillamet, en els pròxims cinc exercicis és possible arribar a una producció de 300 milions d'ampolles de cava.

Segons la seva opinió, la clau de l'èxit està en la bona relació qualitat/preu del producte, sobretot per la qualitat, i a la feina dels cellers elaboradors. El preu mitjà per ampolla ha estat de 4,59 euros al mercat interior i de 3,96 euros a l'exterior.

Pel que fa a l'auge de les marques blanques, el president del Consell Regulador del Cava, ha destacat que el 2009 van augmentar un 19,75% passant d'un 25,1 a un 30,1% del total del sector, mentre que el 2010 l'augment ha estat inferior, d'un 3,7%, fins a arribar al 31,2%.

A la presentació de les dades anuals del cava ha acudit el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, que ha remarcat l'"espectacular" creixement d'un sector que "ha estat a l'altura dels reptes" que s'ha marcat pel que fa a internacionalització, inversió i promoció, en un context de crisi.

Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural, Josep Maria Pelegrí, s'ha mostrat optimista pels bons resultats i les expectatives de futur, i ha posat èmfasis que el cava és un sector "viu i potent" que està aconseguint substituir el xampany, com demostra la seva bona posició a Bèlgica i França.