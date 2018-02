Álvarez-Pallete (Telefónica) afirma que Barcelona es el mejor lugar del mundo para celebrar el MWC

Actualizado 26/02/2018 10:39:04 CET

Afirma que España merece tener "un papel clave en las nuevas reglas del juego del mundo digital"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Telefónica España, José María Álvarez-Pallete, ha defendido que Barcelona se mantenga como sede del Mobile World Congress (MWC), ya que ha asegurado que es "el mejor lugar" para acoger este evento.

"Sin duda alguna Barcelona es el mejor lugar para celebrar este evento", ha remarcado Álvarez-Pallete en la sesión inaugural del MWC, que se celebra desde este lunes y hasta el próximo jueves, en la que ha incidido en que tiene "todos los ingredientes" para continuar siendo la capital de la mayor feria de la industria móvil.

La afirmación de Álvarez-Pallete ha sido recibida por los asistentes al acto inaugural con aplausos en un momento en que las tensiones políticas han puesto en duda la continuidad de la ciudad como sede del Mobile World Congress.

En este sentido, el presidente ejecutivo de Telefónica ha defendido que la ciudad cuenta con muchas ventajas, como el arte, la cultura, la gastronomía, las mejores infraestructuras, un buen clima, el talento "y uno de los mejores equipos de fútbol del mundo".

Además, ha resaltado que la ciudad condal es ya un centro neurálgico "moderno e innovador", así como un referente para la industria de la tecnología y las telecomunicaciones, incluyendo los pilotos de 5G.

PAPEL DE ESPAÑA

Por otro lado, ha asegurado que España está "lista para el futuro" tras los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años, que le ha llevado a ser el país que más crece de los grandes de la UE, y ha asegurado que se merece tener "un papel clave en las nuevas reglas del juego del mundo digital".

En este sentido, ha recordado que España se ha convertido en el país con el mayor despliegue de fibra hasta el hogar de Europa, con más conexiones que Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntas. Además, se sitúa en la tercera posición del ranking de la OCDE, por detrás de Japón y Corea.

El presidente de Telefónica ha incidido en que este liderazgo se ha logrado "a pesar de la mayor crisis económica del último siglo". "Nuestro país está impulsando el crecimiento y haciendo una contribución positiva a la consolidación y fortalecimiento de la Unión Europea", ha subrayado.

RECONOCIMIENTO AL SECTOR

Por otro lado, Álvarez-Pallete también ha querido resaltar que el sector de las telecomunicaciones "merece reconocimiento" y ha reclamado un "campo de juego" en el que todos los actores que participan en el mundo digital tengan los mismos derechos y obligaciones.

Así, ha incidido en que "no estamos viviendo una era de cambios, sino un cambio de era" y ha apuntado que los legisladores y los reguladores también deberían enfrentarse a esta disrupción. "Es hora de hacer una revisión completa de las normas que nos han acompañado en el mundo analógico para garantizar que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones en el mundo digital", ha subrayado.

A este respecto, ha recordado que esta industria hace "gigantescas inversiones cada año" y emplea a millones de profesionales, así como que tendrá que hacer aún más para llevar a cabo el despliegue de la fibra y el 5G, "a pesar de tratarse de un sector deflacionario".

En su opinión, este inmenso esfuerzo requiere del reconocimiento de legisladores y reguladores, lo que implica modificar viejos enfoques que desincentivan la inversión en infraestructuras. "Si queremos que los beneficios de la digitalización estén disponibles para todos los ciudadanos, debería existir una nueva mentalidad", ha aseverado.

Álvarez-Pallete ha remarcado que no se trata de regular a otros, sino de que todos cuenten con las mismas reglas de juego. "No se trata de regular la neutralidad de la red, sino de sentar las bases de una nueva Constitución digital. No se trata de continuar poniendo el foco en un solo elemento de la cadena de valor, sino en analizar la cadena de valor en su conjunto en el nuevo ecosistema digital, ha incidido.

Asimismo, ha insistido en la importancia que tienen los valores en el actual proceso de digitalización para "no dejar a nadie fuera", ya que en la compañía creen que la "digitalización debe estar centrada en el ser humano". "Una digitalización con valores es el camino para empoderar a los ciudadanos y a las sociedades", ha agregado.