Lanzarote descarta interponer recurso de súplica y anuncia que los salmantinos no tirarán la toalla

Actualizado 27/01/2006 15:09:54 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, aseguró hoy que el Ayuntamiento charro no interpondrá finalmente el recurso de súplica tras la decisión anunciada ayer por la Sala Séptima de la Audiencia Nacional de levantar la medida cautelarísima adoptada el pasado viernes y permitir que los legajos procedentes del Archivo General de la Guerra Civil sean trasladados a Cataluña.

Lanzarote, quien asistió hoy en Fitur a la celebración del Día de Castilla y León, señaló que "no merece la pena" interponer este recurso "incluso sabiendo que los documentos ya están camino de Barcelona" dado que sería la misma Sala la encargada de otorgarlo y, matizó, no es habitual que vayan "contra sus propios actos". "Me consta por signos externos que ha habido que no es usual ni el tiempo ni el debate que se ha tomado la Sala en meditar esto", manifestó el alcalde de Salamanca, quien consideró que se ha entendido "muy bien" el aspecto procesal del tema.

"Se ha entendido que se trataba o no de la medida cautelar pero no se ha discutido el fondo, el fondo es lo que permanece vivo y el auto deja bien claramente establecido que es verdad que el Tribunal llega a la convicción de que es verdad que pasa de manos de un Gobierno a otra parte de España que es Estado también y que son autoridades estatales porque la Generalitat es Estado español también aunque a veces no lo parezca", señaló el regidor.

Por todo ello, para Lanzarote la decisión tomada ayer por la Audiencia Nacional no ha supuesto "un sinsabor" sino "una alegría muy grande" ya que en el auto que "en la infausta madrugada del 19 de enero" salieron del Archivo 167 cajas que no eran de las que la ley en su artículo 2 marca como documentos que deban ir a Cataluña, es decir, los pertenecientes a la Generalitat y el Parlamento.

En su opinión, el problema radica ahora en la reclamación de documentos por parte de los particulares ya que su "tesis" se basa en que nadie en Cataluña reclamará ningún papel particular dado que "no le van a dejar". "Este tema es fetichismo puro y duro de la Generalitat de Cataluña y de los partidos catalanistas y habrá reclamaciones de particulares, de gente que haya entendido de buena fe que la Generalitat quería hacer esto con los papeles pero ya verán ustedes como no se va a entregar ni un sólo papel a ningún particular de Cataluña", señaló.

"Sigue manifiesta y claramente vivo y cada vez con más posibilidades el recurso de la Junta ante el Constitucional, la ley es manifiesta y claramente inconstitucional pero hay que tener paciencia", sugirió el alcalde de Salamanca, quien no obstante quiso dejar claro que en Salamanca "todos los habitantes en general y el alcalde en particular" tienen "una larguísima toalla y no la tiramos nunca, no la podemos tirar porque tiene tantos metros que nunca la tiramos".

En referencia a las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, quien aseguró que el PP enfrentaba a los españoles, Lanzarote manifestó que con esas declaraciones "se descalifica sólo" aunque calificó de "curioso" el hecho de que "desde un Ministerio de un Gobierno que representa a todos los españoles, se supone por lo menos", haya habido "todo este tipo de presiones al Tribunal, a la Audiencia y descalificaciones".

A su juicio, el Gobierno está dando "un espectáculo lamentable" mientras "los demás" siguen por la senda de lo científico y lo jurídico "y ahora haciendo una pelea, reconozco que es una pelea y va a ser una pelea durísima con el Estado de Derecho en la mano", concluyó.