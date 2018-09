Cinco libros para entender la caída de Lehman Brothers y sus consencuencias

Publicado 15/09/2018 12:29:35 CET

Este sábado, 15 de septiembre, hacen diez años del comienzo oficial de la última gran crisis económica, conocida también como la Gran Recesión, que ha sacudido a las principales economías del mundo. Su comienzo, sin embargo, se fraguó muchos años antes, cuando se ideó una nueva herramienta de inversión, los bonos hipotecarios, en donse se mezclaban clientes solventes y capaces de afrontar una hipoteca con otros, conocidos como 'ninjas' ('no income, no job and no assets', que traducidos al español significa: sin ingresos, sin trabajo y sin patrimonio).

Las hipotecas concedidas a los 'ninjas' acabaron siendo conocidas como 'subprime' o basura, ya que el riesgo de impago era muy alto. No obstante, la confianza derivada de las políticas expansionistas de los bancos centrales hizo que el crédito se concedise cada vez más fácil y que proliferasen este tipo de préstamos.

Para entender mejor la última gran crisis financiera, que ha afectado al empleo y la calidad de vida de las economías avanzadas en los últimos diez años, proponemos algunos libros. En concreto, cinco ensayos económicos que analizan el antes, el durante y el después de una crisis que ha removido el sistema financiero mundial.

1. LA GRAN APUESTA, DE MICHAEL LEWIS

Se ha convertido en un clásico sobre la crisis financiera, sobre todo tras la película homónima y protagonizada por Christian Bale o Brad Pitt. En este libro, Michael Lewis narra cómo algunos analistas se dieron cuenta de la burbuja que se estaba creando en torno al sector inmobiliario y cuál podría ser su efecto en el sistema financiero una vez estallase.

2. CAÍDA LIBRE. EL LIBRE MERCADO Y EL HUNDIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, DE JOSEPH E. STIGLITZ

El Nobel de Economía del 2001, Joseph E. Stiglitz cuenta en este ensayo el surgimiento de la crisis económica del 2008 pero también analiza las medidas adoptadas por los gobiernos mundiales para contrarrestar futuras recesiones y cómo serán insuficientes, según su criterio.

Al mimso tiempo, en los últimos compases, también lanza una serie de recomendaciones sobre las reformas que la economía de Estados Unidos debería afrontar para impedir que sucedan nuevas crisis ligadas al sector financiero.

3. MIS AÑOS EN LA RESERVA FEDERAL, DE BEN BERNANKE

El que fuera presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 2006 y 2014 (coincidiendo con las presidencias de George Bush y Barack Obama) dio una serie de conferencias en 2012 sobre la crisis financiera y su gestión a los mandos del banco central estadounidense. Todas esas charlas se recopilan en este 'Mis años en la Reserva Federal', donde da fechas claves de esta institución y las diferentes políticas monetarias que sus predecesores tuvieron al frente de esta institución.

Asimismo, sirve como una exposición de sus años y sus políticas como presidente de la Fed y el pensamiento que lo ha guiado en los peores años de la crisis económica, con la caída de Lehman Brothers o de Fannie Mae y Freddie Mac.

4. CHAVS. LA DEMONIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA, DE OWEN JONES

Para fijarnos en algunas de las consecuencias de la crisis, recomendamos el análisis que hace Owen Jones, periodista del británico The Guardian, de la clase obrera de Reino Unido a través de un análisis sociológico, lleno de datos para respaldar sus tesis.

Aunque sitúa parte de la pérdida del poder de los trabajadores en los gobiernos conservadores de Margaret Tatcher y la deriva de los laboristas hacia la derecha, Jones expone cómo la crisis económica de 2008 ha terminado dinamitando la calidad de vida de la clase obrera junto a su capacidad para reclamar mejoras sociales a través de denigrar el concepto de clase obrera y enlazarlo a ideas negativas como 'chav' (referido a un adolescente o joven de clase baja y sin trabajo, similar a la idea de 'nini' en España), 'vago' o 'aprovechado de las ayudas sociales'.

5. AJUSTE DE CUENTAS: CÓMO EL SECTOR BANCARIO SE CONVIRTIÓ EN UNA TRAMPA PARA MILLONES DE CIUDADANOS , NICOLÁS M. SARRIÉS

¿Cómo se vivió en España la crisis del sistema bancario? Para conocer esos años y los acontecimientos más importantes, recomendamos 'Ajuste de cuentas', de Nicolás M. Sarriés, donde este periodista realiza un recorrido por el sistema bancario español, el impacto de la crisis inmobiliaria, la desaparición de casi todas las cajas de ahorros así como sus escándalos (las preferentes, las 'tarjetas black', las cláusulas suelo).

Se trata de un resumen de los estragos que la crisis financiera y la corrupción en la banca han dejado en el país y cómo ha afectado a los ciudadanos.