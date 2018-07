COMUNICADO: Brainware patrocina un aula en la Haute Ecole Arc (HE-Arc)

Actualizado 02/09/2011 16:24:55 CET

ASHBURN, Virginia y NEUCHATEL, Suiza, September 2, 2011 /PRNewswire/ --

[TAB]

- Brainware lleva liderazgo y espíritu de innovación a la

comunidad Neuchatel

[FTAB]

Brainware, Inc. [http://www.brainware.com ], el principal proveedor de captura inteligente de datos [http://www.brainware.com/products_distiller.php ] y soluciones empresariales de búsqueda [http://www.brainware.com/products_globalbrain.php ], ha anunciado hoy que ha patrocinado un aula en la Haute Ecole Arc [http://www.he-arc.ch ] (HE-Arc), además de trabajar con la escuela en el desarrollo de un curso de estudio en el que Brainware podría patrocinar el talento que sería innovador y que servirá para las necesidades TI de la industria mundial en los años venideros. Como suplemento del patrocinio [http://www.brainware.com/docs/press_release/20110822_brainware_sponsors_neuchatel_millennial_celebration_expands_european_operations.php ] de Brainware de Les Concerts du Millenaire y de la decisión de ampliar el personal en la sede central EMEA de la compañía [http://www.brainware.com/docs/press_release/20110822_brainware_sponsors_neuchatel_millennial_celebration_expands_european_operations.php ] , esta asociación refleja el apoyo en marcha de la compañía para la comunidad Neuchatel.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100827/PH56146LOGO)

"Esta institución cree que adquirir conocimiento es esencial para nuestros estudiantes de nivel mundial; a pesar de ello, un uso eficaz y el hecho de compartir el conocimiento para innovar dentro de los campos científicos y empresariales es más importante", afirmó Olivier Kubli, director de HE-Arc. "Además de ser un revolucionario desarrollador de software con el que se puede prestar servicio a muchos de los principales y más complejos negocios del mundo, Brainware también comprende cómo funcionan los negocios, además de cómo se mantienen para beneficiarse de esta innovación. Creemos que esta asociación representa una oportunidad única para integrar estas visiones en nuestros estudiantes".

"Uno de los grandes atributos de Neuchatel es la riqueza del talento que se congrega allí, y Brainware ha visto a un aliado natural en HE-Arc, una institución que se ha comprometido con el estudio de la ingeniería, tecnología de la inteligencia, administración empresarial, sistemas de información empresarial y otros programas que encajan con la misión de Brainware de suministrar tecnología revolucionaria que apoya las necesidades de automatización de la clientela dentro de Global 2000", comentó Omprakash Yadav, director de operaciones para EMEA de Brainware. "Brainware se enorgullece de contribuir a esta comunidad, además de apoyar esta tecnología por medio del liderazgo de hoy hacia los líderes tecnológicos destacados del futuro".

"Los empleadores buscan empleados que comprendan los temas relacionados con los negocios y con la tecnología, y que dispongan de capacidades y conocimiento necesario para contribuir de forma eficaz al rendimiento de sus organizaciones", explicó Abdelmalek Berkani, profesor de HE-Arc. "En el área de la administración de información empresarial, estamos centrados en los planes de formación y proyectos de investigación aplicada en los sistemas de información, ERP, bases de datos, programación, integración y procesos empresariales".

La Haute Ecole Arc es un establecimiento de formación e investigación aplicada y desarrollo que combina la fortaleza de la formación graduada de los cantones de Neuchatel, Jura y de la parte francófona del cantón de Berna. Su misión es seguir en la cúspide de la innovación y desarrollar un elevado nivel de conocimiento, capacidad y valor necesarios por la industria. La facultad de graduación proporciona cursos dentro de cuatro áreas: artes aplicadas, gestión de negocios y sistemas de información empresariales, ingeniería y salud. Recopilando las fortalezas de los tres cantones e integrándolos de cerca en la región, la escuela Haute Ecole Arc ha creado una base sólida para mejorar las relaciones dinámicas construidas basándose en la confianza y el diálogo a través de su área de captación económica y social.

Acerca de Brainware, Inc.

Brainware, Inc. [http://www.brainware.com ] es un innovador proveedor de soluciones de captura de datos inteligentes y búsquedas empresariales que ayuda a las compañías de Global 2000 a eliminar la costosa entrada de datos manual, procesando de forma rápida grandes volúmenes de documentos y recuperando datos de la empresa. Sus soluciones se construyen desde la base para gestionar datos no estructurados sin plantillas, definiciones exactas, taxonomías o indexación. Con sede en Ashburn (Virginia), Brainware [http://www.brainware.com ] mantiene operaciones de ventas y de servicio técnico a nivel mundial por medio de sus sedes en Norteamérica, Reino Unido y Europa. Entre los clientes de Brainware [http://www.brainware.com ] están Airbus, Alcon, Anadarko, BB&T, Baylor Health Care System, British American Tobacco, BSkyB, Clear Channel Communications, Cleveland Clinic, Continental Airlines, CORT, Frontier Communications, Gardner Denver, Halliburton, Her Majesty's Prison Service, Johns Manville, Kimberly-Clark, KPMG, NEC, NHS/Steria, Newell Rubbermaid, Old Dominion Freight Line, Philip Morris International, Rabobank, Resurrection Health Care, Reynolds & Reynolds, Rockwell Automation, Shell, Southern Company, Sun Chemical, The Bank of New York Mellon/SourceNet, TriZetto y muchas otras empresas. Más información en la página web http://www.brainware.com.

[TAB]

Contacto

Robert Zoch

Especialista en relaciones públicas

Brainware, Inc.

+1-703-948-5831

Robert.Zoch@brainware.com

[FTAB]

CONTACTO: .