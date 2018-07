COMUNICADO: La BREXIT podría salir cara, especialmente para el Reino Unido

Publicado 27/04/2015 9:16:31 CET

Salir de la UE podría costarle al Reino Unido más de 300.000 millones de euros. El resto de los Estados miembro de la UE sólo experimentarían pérdidas económicas menores en caso de una salida. Pero las elecciones en la Cámara de los Comunes Británica podrían fijar el curso de una economía más resentida y sobre todo un revés político para toda la UE.

Si el Reino Unido sale de la UE en 2018 después de las elecciones de la Cámara de los Comunes el 7 de mayo de 2015 y un referéndum posterior sobre abandonar la Unión, esto podría tener consecuencias negativas a largo plazo para la vitalidad dinámica y económica del crecimiento del país. Por el contrario, las pérdidas económicas para Alemania y el resto de Estados miembro de la UE serían significativamente más pequeñas. Pero la conclusión final es que todo el mundo implicado perdería económica y políticamente si el Reino Unido dejase la UE (BREXIT). Esta es la conclusión alcanzada por el actual estudio de Bertelsmann Stiftung en colaboración con el ifo Institute en Múnich. Es el primer estudio que examina las consecuencias de una salida del Reino Unido de la UE (BREXIT) no sólo para el Reino Unido, sino también para el resto de países de la UE.

Calcular los efectos económicos de una salida de la UE se asocia con muchas incertidumbres y debe tener en cuenta posibles periodos transicionales. Fueron desarrollados tres escenarios para estimar el rango de posibles efectos. En el caso más favorable, Reino Unido recibe un estatus similar a Suiza y aún tiene un acuerdo de comercio con la UE. En el escenario menos favorable, el país podría perder todos los privilegios comerciales surgidos de la asociación a la UE y sus acuerdos de libre cambio. En el año 2030 - 12 años después de una posible BREXIT - podemos asumir que los efectos negativos habrán mostrado su impacto total.

Dependiendo del alcance del aislamiento de política comercial de Reino Unido, su producto interior bruto real (PIB) per cápita podría estar entre 0,6% y 3% por debajo en el año 2030 que si el país continuase en la UE. Si las pérdidas porcentuales se basan en valores de 2014, esto podría significar un PIB real per cápita que es 220EUR menor en el escenario más favorable para Reino Unido. Con un aislamiento más riguroso, la pérdida de PIB podría resultar en 1.025EUR per cápita. Si el comercio económico así como las consecuencias de la dinámica económica - como el debilitamiento del poder innovador y de Londres como centro financiero - se consideran conjuntamente, las pérdidas del PIB en el escenario no favorable podrían alcanzar el 14 por ciento. Si estas pérdidas porcentuales se basan en valores del año 2014, esto podría corresponder al PIB que está alrededor de 313.000 millones de euros por debajo para toda la economía nacional, o por debajo en torno a 4.850 euros per cápita. Posibles ahorros como la cancelación de pagos del presupuesto de la UE que actualmente ascienden a un total del 0,5% del PIB británico podrían no compensar las pérdidas ecónomicas, incluso en el mejor de los casos.

Sobre todo, la salida de la UE podría aumentar los costes de comercio entre Reino Unido y la UE y reducir las actividades comerciales. La gravedad del impacto sería diferente para las industrias británicas individuales. Para el importante área de servicios financieros, se prevén pérdidas en valor añadido alrededor de un 5 por ciento en el escenario no favorable. Las industrias químicas, de ingeniería mecánica y automoción verán pronunciadas pérdidas en el valor añadido porque están fuertemente incorporadas en las cadenas de valor europeas. La industria química se enfrentará a los mayores descensos - casi un 11%.

Por el contrario, la pérdida de bienestar económico debido a BREXIT podría ser significativamente menor para Alemania y los restantes estados de la UE. Dependiendo del alcance del aislamiento político comercial de Reino Unido, el producto interior bruto (PIB) real de Alemania per cápita al considerar los efectos comerciales solo podrían estar entre el 0,1% y 0,3% por debajo para el año 2030 que si el país continuase en la UE. Según el PIB de 2014, esto corresponde a un PIB menor per cápita de entre 30-115 euros. Las industrias individuales podrían verse impactadas de forma diferente por niveles menores de exportación a Reino Unido. La industria del automóvil vería la mayor caida con un descenso de hasta el 2%. Además de la industria del automóvil, también las industrias de electrónica, producción de metal y alimentos verían recortes negativos. Considerando las consecuencias dinámicas, las pérdidas del PIB estimadas de Alemania estarían entre un 0,3% y 2%. En términos de la economía nacional de 2014, podría estar alrededor de 100EUR per cápita (o 8.700 millones de euros para la economía total) para un nivel bajo de aisalamiento de Reino Unido y en torno a 700EUR per cápita (o unos 58.000 millones de euros para la economía total) para una pérdida de todos los privilegios comerciales de Reino Unido.

Los países europeos que podrían amortiguar las pérdidas medias anteriores debido a una BREXIT están encabezados por Irlanda, seguido de Luxemburgo, Bélgica, Suecia, Malta y Chipre.

Además de las pérdidas de crecimiento económico, el resto de países de la UE tendrían que ajustarse a gastos mayores para el presupuesto de la UE. Por ejemplo, para compensar la pérdida de contribución financiera de Reino Unido, Alemania necesitaría pagar adicionalmente 2.500 millones de euros anualmente como el mayor contribuyente neto.

Para Aart De Geus, presidente y consejero delegado de Bertelsmann Stiftung, el estudio destaca la necesidad de abogar fuertemente porque Reino Unido permanezca en la UE: "Una BREXIT es un juego perdido para todos en Europa solo desde una perspectiva económica - particularmente para Reino Unido. Además de la consecuencias económicas, sería un revés especialmente amargo para la integración europea así como para el papel de Europa en el mundo. Establecer el curso para una BREXIT en las elecciones de la Cámara de los Comunes debilitaría la Unión."

Acerca del estudio: "BREXIT - consecuencias económicas potenciales si Reino Unido sale de la UE"

Este estudio examina las consecuencias económica de la salida de Reino Unido de la UE y del mercado común europeo. Se trata del primer estudio que examina y calcula las consecuencias económicas no solo para Reino Unido, sino también para los restantes 27 estados miembro de la UE. El estudio calcula las pérdidas de PIB que podrían surgir de la salida de Reino Unido de la UE. El término "pérdida de PIB" describe la diferencia expresada en porcentajes entre el PIB observado real en el año base (2014) y el valor simulado (contractual) para una situación en la que Reino Unido ya no sea un miembro de la UE. Las medidas de política comercial necesitan entre 10 y 12 años después de ser introducidas para alcanzar efecto completo.

