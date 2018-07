COMUNICADO: CBjobs.Es Revela Las Mayores Meteduras De Pata Cometidas En Entrevistas De Trabajo

Actualizado 31/03/2008 9:05:27 CET

El principal motivo de no superar una entrevista, según los

directores de RRHH consultados, es criticar a la anterior empresa donde

se trabajaba. Un 51% de los encuestados consideraron ésta la mayor

equivocación del candidato.

"Hay que mostrar conocimiento sobre la compañía, practicar

respuestas a preguntas probables y siempre mantener una forma

profesional" aconseja Amado Izaguirre, Director General de CBJobs.es

En el estudio realizado por CBJobs.es se enumeran algunas de

las mayores meteduras de pata de los candidatos vistas por los propios

entrevistadores.

[FTAB]

CBJobs.es, uno de los portales de empleo líderes en España, publica su estudio sobre los mayores errores y disparates que los candidatos han cometido, según profesionales de recursos humanos de toda España.

CBJobs ha preguntado a los responsables de Recursos Humanos sobre los errores más comunes y que más puntos restan cuando un candidato los comete durante una entrevista. El 51% de los consultados consideró "Criticar la anterior o la actual empresa donde se trabaja" como la mayor equivocación. "Mostrarse desinteresado" viene en segundo lugar, con un 40%, y "Parecer arrogante" ocupa el tercer puesto, con un 39%. Otros fallos mencionados: "Vestir de una forma inapropiada" (28%), "No hacer buenas preguntas", (27%) y "Dar demasiada información" (15%). Estos son algunos de los motivos de no superar una entrevista de trabajo según el portal de empleo que ha preguntado a casi 250 responsables de selección de toda España.

"Las entrevistas dan a los responsables de selección la oportunidad de ver cuál es la realidad de trabajar con un candidato -cómo reaccionan bajo presión, qué les motiva y cómo interactúan con otras personas" dice Amado Izaguirre, Director General de CBJobs.es "Si un candidato es demasiado negativo, si no está preparado para la entrevista o si fácilmente se pone nervioso, el entrevistador lo percibirá. Hay que mostrar conocimiento sobre la compañía, practicar respuestas a preguntas probables y siempre mantener una forma profesional"

[TAB]

Algunas de las meteduras de pata más sonadas:

Qué es lo más extravagante que un candidato ha hecho en una

entrevista de trabajo? Quedarse dormido? Desaparecer? Este año el "Top Ten"

incluye:

En el número uno, una persona que llevó a su madre a la

entrevista y fue ella quien habló la mayor parte del tiempo.

Un candidato que pidió más dinero a cambio de dar más

información sobre la competencia.

Otro que empezó a cantar durante la entrevista.

Un individuo que atendió una llamada de otra empresa, en

referencia a otro puesto de trabajo, durante la entrevista.

El Candidato que se marchó a mitad de la entrevista sin dar

ninguna explicación.

Una persona que le pidió una cita al entrevistador.

Un Candidato que dijo durante la entrevista que él no

respetaba los horarios porque no le gustaba ser controlado.

En vez de dar la mano, un candidato dio dos besos como

saludo inicial.

La persona que pasó con éxito todo el proceso de selección

para una posición de directivo y una vez que fue seleccionada, dijo a

la compañía que ésta no había pasado su propio proceso de selección.

Aquel que tuvo el auricular de su móvil dentro de su oreja

durante todo el tiempo que duró la entrevista.

[FTAB]

[TAB]

CBJobs.es ofrece los siguientes consejos para realizar una

entrevista con éxito:

Haz tus deberes: Nada dice tanto "No estoy interesado en

este trabajo" como alguien que no ha buscado información y conoce poco

sobre la compañía. Es bastante fácil encontrar información sobre una

compañía y sus actividades -los candidatos que no lo hagan pueden ser

percibidos como vagos, con falta de motivación o desinteresados-.

No entres demasiado en temas personales: La última cosa que

un empleador quiere hacer es contratar a alguien que lleve su drama

personal a la oficina. Incluso si la entrevista parece informal,

siempre mantente como un profesional y evita compartir o comentar

información personal innecesaria.

Sé honesto: Los Entrevistadores no esperan que tú tengas

todas las respuestas. A menudo están comprobando tu reacción a

"preguntas difíciles" para ver como respondes bajo presión. Es mucho

peor que te cojan en una mentira que admitir que hay algo que no sabes.

Si no estás seguro de una respuesta, está bien decir que la desconoces

pero entonces subraya los pasos que seguirías para encontrar la

respuesta. Esto demostrará que se te da bien resolver problemas!

Vete preparado para las típicas preguntas abiertas: "Háblame

de ti" "Por qué quieres trabajar aquí?" "Qué es lo que te motiva?"

Estas cuestiones pueden parecer fáciles, pero precisamente porque son

tan amplias los candidatos pueden caer en la trampa si no saben por

dónde empezar o cuándo terminar.

No seas negativo: No importa lo tentador que sea compartir

historietas truculentas de tu anterior trabajo o cuánto te esté

instigando el entrevistador a hacerlo, nunca es una buena idea decir

cosas negativas sobre un antiguo empleo. El entrevistador asumirá que

también irás contando este tipo de historias sobre su compañía en el

futuro.

[FTAB]

Metodología de la Encuesta

Esta encuesta ha sido realizada en España de una manera online por Harris Interactive en nombre de CBJobs.es, se ha tomado como muestra a 247 responsables y técnicos de selección de Recursos Humanos (a tiempo completo, no a jornada partida y con capacidad de decisión) de España, entre el 21 de Noviembre y el 12 de Diciembre del 2007. Las estadísticas de edad, sexo, raza/etnia, educación, región e ingresos han sido consideradas para adecuarlas a la actual proporción de la situación española. Los datos han sido considerados para reflejar la composición de los empleados españoles y se ha tomado también en consideración la propensión de los encuestados a estar online.

