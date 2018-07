COMUNICADO: El cofundador de Posit Science Michael Merzenich habla en la Conferencia sobre ciencia de los Países Bajos

Actualizado 10/12/2008 22:22:37 CET

ÁMSTERDAM, Países Bajos, December 10

-- El cofundador de Posit Science y pionero en plasticidad cerebral, Michael Merzenich, habla en la Conferencia sobre ciencia celebrada en los Países Bajos

Michael Merzenich, PhD, un científico de investigación líder de la Universidad de California y científico jefe de Posit Science Corporation, dio una sesión plenaria hoy en la ceremonia de apertura de una conferencia conjunta del Netherlands Institute for Neuroscience y la Royal Netherlands Academy of Arts and Science celebrada en Ámsterdam. Su charla, titulada "Cortical Plasticity-Based Therapeutics", presentó evidencia de que la formación basada en neuroplasticidad puede ser un tipo de herramienta terapéutica utilizada para tratar una amplia variedad de condiciones desde el envejecimiento saludable a la enfermedad mental, demencia y daño cerebral.

La compañía del doctor Merzenich, Posit Science, se traduce en los últimos avances en neurociencia en software de formación cognitiva que mejora las vidas. La tecnología de la compañía ha sido validada en muchos ensayos controlados aleatorios, y los investigadores han reportado en más de 30 artículos revisados por homólogos en revistas médicas y científicas numerosos beneficios como más del doble de la velocidad de procesamiento, mejoras en memoria y otras funciones cognitivas equivalentes a más de 10 años; mejoras en actividades correlacionadas para mantener la independencia; menor riesgo de un descenso grave en la calidad de vida relacionada con la salud; mejores capacidades de conducción y un menor riesgo de accidente.

El Brain Fitness Program Classic(TM) fue introducido por Posit Science en 2006 para mejorar el procesamiento de auditoría y memoria. InSight(TM) fue introducida por la compañía este año para mejorar el procesamiento y memoria visuales. Ambos programas están disponibles desde el sitio web de la compañía www.positscience.com.

La conferencia de tres días conmemora el 200 aniversario de la Royal Netherlands Academy of Arts and Science. El doctor Merzenich moderará mañana todos los debates del panel.

El doctor Merzenich es profesor emérito en la Universidad de California, San Francisco, donde mantiene un laboratorio de investigación y es miembro de la National Academy of Sciences y el Institute of Medicine. Sus descubrimientos han llevado a numerosas invenciones y han ayudado a revolucionar la forma en que los científicos piensan en el cerebro.

Acerca de Posit Science:

Posit Science es el proveedor líder de programas de ejercicio cerebral validados clínicamente. La compañía funciona con más de 50 científicos de prestigiosas universidades en el diseño y las pruebas de sus programas asistidos por ordenador. Más de 30 documentos publicados muestran que en ensayos controlados aleatorios las tecnologías patentadas de la compañía aumentan significativamente la velocidad de procesamiento, mejoran la memoria y la atención y mejoran la calidad de vida diaria. Posit Science ha recibido becas del National Institutes of Health y numerosos premios y elogios. Los productos de la compañía, así como sus científicos y actividades científicas están actualmente incluidos en los documentales de PBS. "The Brain Fitness Program" y "Brain Fitness 2: Sight and Sound". Para más información, visite http://www.PositScience.com o llame al tlf +1-866-599-6463.

