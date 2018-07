COMUNICADO: El Consorcio Escocés de Medicamentos aprueba Fycompa® (perampanel) (y 2)

Actualizado 10/12/2012 16:06:47 CET

El diseño de los estudios fue similar: estudios globales, aleatorizados, doble ciego, controlados por placebo, con aumento de la dosis y de grupos paralelos. Los criterios de valoración principales y secundarios eran los mismos en todos los estudios: cambio porcentual en la frecuencia de las crisis, índice de respuesta al tratamiento del 50%, reducción porcentual de las crisis parciales complejas y con generalización secundaria, y evaluación de la respuesta a la dosis. El criterio de valoración principal para EMA es el del índice de respuesta al tratamiento del 50% y para la FDA es la mediana del cambio porcentual en la frecuencia de las crisis. Acerca de la epilepsia

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en el mundo afectando aproximadamente a 8 de cada 1.000 personas en Europa. Se calcula que seis millones de personas en Europay alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo viven con epilepsia.[13],[14] La epilepsia se caracteriza por la generaciónanormal de impulsos desde las células nerviosas del cerebro que causan las crisis. Según el tipo, las crisis pueden limitarse a una parte del cerebro (parciales) o pueden ser generalizadas cuando le afectan en su totalidad.

Los pacientes también pueden experimentar sensaciones anormales, alteraciones del comportamiento o alteraciones de la consciencia. La epilepsia es un trastorno que tiene muchas causas posibles. Con frecuencia estas causas son desconocidas. Sin embargo, cualquier factor que altere la actividad normal de las neuronas, desde una enfermedad hasta daños cerebrales o tumores, puede producir una crisis.

Acerca de Eisai Europa en relación con la epilepsia

Eisai tiene un compromiso con el desarrollo y comercialización de nuevos tratamientos beneficiosos para mejorar las vidas de las personas que padecen epilepsia. El desarrollo de fármacos antiepilépticos (FAE) es una de las principales áreas estratégicas de Eisai en el mercado europeo.

En Europa, Eisai comercializa actualmente cuatro medicamentos:

- Zonegran(R) (zonisamida) como monoterapia y tratamiento coadyuvante en

pacientes adultos con crisis de inicio parcial con generalización secundaria o sin

ella. (Zonegran está bajo licencia de Dainippon Sumitomo Pharma)

- Zebinix(R) (acetato de eslicarbazepina) como tratamiento adyuvante en

pacientes adultos con crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria.

En España, el representante local del laboratorio titular de la autorización de

comercialización de Zebinix(R) en la Unión Europea es Bial Industrial Farmacéutica,

S.A.

- Inovelon(R) (rufinamida) para el tratamiento adyuvante en pacientes de 4 y

más años de crisis asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut.

- Fycompa(R) (perampanel) como tratamiento coadyuvante para las crisis de inicio

parcial, con crisis secundarias generalizadas o sin ellas, en pacientes epilépticos

mayores de 12.

Acerca de Eisai

Eisai ha ampliado recientemente sus instalaciones comerciales, de investigación y producción en Hatfield, Reino Unido, que ahora respaldan el crecimiento del negocio de la empresa en EMEA.

Eisai concentra sus actividades de I+D en tres áreas fundamentales:

- Área de Neurociencias: epilepsia, depresión, etc.

- Área de Oncología: tratamientos contra el cáncer; regresión tumoral,

supresión tumoral, anticuerpos

- Reacción vascular/inmunológica e incluye: trombocitopenia, artritis

reumatoide, psoriasis, enfermedad inflamatoria del intestino

Con filiales en los Estados Unidos, Asia, Europa y Japón, Eisai tiene más de 11.000 empleados en todo el mundo. En Europa, Eisai tiene filiales comerciales en más de 20 países que incluyen el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Suecia, Irlanda, Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, Islandia, República Checa, Eslovaquia, Países Bajos y Bélgica.

Si desea más información visite nuestro sitio web http://www.eisai.com

