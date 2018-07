COMUNICADO: Eiger Bio anuncia los resultados de lonafarnib combinado con ritonavir o interferón pegilado en el VHD

Publicado 27/04/2015 21:51:21 CET

-- Eiger Bio anuncia los resultados internos de lonafarnib en combinación con ritonavir o interferón pegilado en pacientes infectados con el virus de la hepatitis D (VHD)

-- Resultados presentados en la asamblea de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (European Association for the Study of the Liver, EASL) en Viena, Austria

PALO ALTO, California, 27 de abril de 2015 /PRNewswire/ -- Eiger BioPharmaceuticals, Incorporated anunció hoy la presentación de resultados provisorios de los datos de fase 2 del lonafarnib en pacientes infectados con el virus de la hepatitis D (VHD) crónica. Los datos presentados fueron del programa LOWR HDV, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ankara (Turquía), en un país donde el VHD es endémico.

El LOWR HDV - 1 (lonafarnib con y sin ritonavir-1) es un estudio comparativo de dosis paralelas con personas al azar que reciben diferentes dosis de lonafarnib con o sin ritonavir o interferón pegilado durante cuatro a doce semanas. Todos los datos provisorios de 15 personas que recibieron lonafarnib solo o intensificado con ritonavir o en combinación con interferón pegilado llevaron a una disminución de las cargas virales. Las dosis altas (200 mg dos veces por día o 300 mg dos veces por día) de lonafarnib dieron como resultado una declinación de 1,6 y 2,0 logs, respectivamente, en las cargas virales después de 4 semanas de tratamiento. Una dosis más baja de lonafarnib (100 mg dos veces por día) intensificado con 100 mg diarios de ritonavir o en combinación con 180 mcg una vez por semana de interferón pegilado dieron como resultado una declinación de 2,2 y 1,8 logs, respectivamente, en la carga viral en la semana 4. En la semana 8, las declinaciones de la carga viral media fueron de 3,2 y 3,0 logs para sujetos tratados con lonafarnib con ritonavir o lonafarnib con interferón pegilado, respectivamente.

Los efectos adversos observados más frecuentemente en el LOWR-1 fueron anorexia, náuseas, diarrea, fatiga y pérdida de peso, y parecieron ser dependientes de la dosis.

El LOWR HDV - 2 (lonafarnib con ritonavir-2) fue iniciado recientemente para poner a prueba una gama de dosis de lonafarnib intensificado por ritonavir, con el objeto de identificar combinaciones óptimas para los próximos estudios de plazo más largo.

"Los datos generados hasta ahora en la investigación de combinaciones del lonafarnib son muy alentadores", afirma el doctor Cihan Yurdaydin, investigador principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ankara. "Seguimos realizando búsquedas de dosis con lonafarnib intensificado por ritonavir para identificar el equilibrio óptimo de eficacia y tolerabilidad, para lograr la supresión del virus".

Acerca de lonafarnibEl lonafarnib es un agente oralmente activo bien tipificado, en fase final de desarrollo, dirigido a la farnesiltransferasa, una enzima involucrada en la modificación de proteínas a través de un proceso llamado prenilación. El VHD usa este proceso celular huésped dentro de las células hepáticas para completar un paso clave en su ciclo de vida. El lonafarnib inhibe la prenilación de la réplica del VHD en las células hepáticas y bloquea el ciclo de vida del virus en la etapa de ensamble. Como la prenilación es realizada por una enzima huésped, hay un obstáculo teórico superior para desarrollar mutaciones de resistencia viral para la terapia con lonafarnib.

El lonafarnib ha recibido una designación de medicamento huérfano de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency, EMA), y una designación de vía rápida de la FDA de Estados Unidos. El lonafarnib es un producto de investigación y aún no se ha establecido su seguridad y su eficacia para ninguna indicación. El lonafarnib tiene licencia de Merck Sharp & Dohme Corp. (conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá).

Acerca del VHBLa hepatitis D es causada por la infección con el virus de la hepatitis D (VHD) y se la considera la forma de hepatitis viral más grave en humanos. La hepatitis D se presenta solamente como una coinfección en personas con el virus de la hepatitis B (VHB), lleva a un trastorno hepático más grave que el VHB solo y se asocia con la cirrosis hepática acelerada, cáncer de hígado e insuficiencia hepática. La hepatitis D es una enfermedad con un importante impacto en la salud global y afecta a 15 millones de personas en todo el mundo. La prevalencia del VHD varía en diferentes partes del mundo. En todo el mundo, se informa que la infección con VHD está presente en 5-6% de los portadores crónicos de hepatitis B. En algunas partes del mundo, incluso ciertas áreas de China, Mongolia, Rusia, Asia Central, Turquía, África y América del Sur, se ha informado una prevalencia de VHD de hasta el 70% en pacientes infectados con VHB.

Acerca de EigerEiger es una compañía privada de biotecnología dedicada a la investigación, el desarrollo y la comercialización de terapias innovadoras para la hepatitis viral. La compañía está centrada en el desarrollo del lonafarnib para el tratamiento del virus de la hepatitis D (VHD), la forma más grave de la hepatitis viral. Para más información sobre Eiger y su proyecto I+D, visite www.eigerbio.com [http://www.eigerbio.com/].

