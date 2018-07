COMUNICADO: El Empire State Realty Trust e iHeartMedia presentan el Nuevo show de vacaciones de música para luz

Actualizado 21/12/2015 10:52:57 CET

El Empire State Building sincroniza las luces de la torre para "Dance of the Sugar Plum Fairy" que se lleva a cabo en el grupo acapella nominado a los Grammy, Pentatonix

NUEVA YORK, 21 de diciembre de 2015 /PRNewswire/ -- El Empire State Realty Trust, Inc. e iHeartMedia anunciaron hoy que el show anual de vacaciones de música para luz del Empire State Building (ESB) se presentará el lunes 21 de diciembre de 2015, a las 7 p.m. EST, tocando durante una hora toda la semana hasta las Navidades.

El show, diseñado por el prestigioso diseñador de iluminación Marc Brickman, se sincronizará en directo cada noche en el 106.7 litefm de iHeartMedia a las 7 p.m. del 21 al 24 de diciembre.

El icónico edificio lleva celebrando la estación con regalos sorpresa "desenvueltos" durante todo el mes y con una alineación exclusiva de invitados especiales y actuaciones en directo. El show nuevo de música para luz es la culminación de un giro emocionante de un clásico de las vacaciones.

La nueva extravagancia musical contará con el grupo acapella que encabeza las listas Pentatonix, y su canción nominada a los Grammy "Dance of The Sugarplum Fairy," de su disco número 1 en vacaciones, That's Christmas To Me.

La impresionante presentación será visible para los visitantes y turistas desde varios puntos avanzados de la ciudad de Nueva York y del área Tri-State. Se emitirá un video de todo el show en el canal de YouTube del Empire State Building (bit.ly/ESBUnwrappedVid) justo después del evento para que la gente de todo el mundo pueda disfrutarlo. Los seguidores deben usar el hashtag #ESBUnwrapped en los canales de medios sociales para unirse a la emoción.

Durante todo el mes de diciembre, el ESB ha celebrado la estación usando #ESBUnwrapped para mostrar la iluminación de las vacaciones, con apariciones sorpresa de famosos y decoraciones impresionantes. El jueves 10 de diciembre, el ESB proporcionó una vista previa del show de música para luz con una actuación en directo por medio de Pentatonix en su icónico lobby de la Quinta Avenida.

"A través de nuestra asociación con iHeartMedia, nuestras show de iluminación característicos establecen la música para convertirse en una visión espectacular que ilumina el horizonte de la ciudad de Nueva York y nuestro show de iluminación en vacaciones es uno de los favoritos de la ciudad de Nueva York. Este año, el Empire State Building e iHeartMedia están contentos de contar con el grupo acapella nominado a los Grammy Pentatonix compartiendo el espíritu de las vacaciones con toda la ciudad de Nueva York, y el mundo por medio de un video aéreo del show", explicó Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado del ESRT.

"Las luces de las vacaciones del Empire State Building y la música de Navidad en 106.7 litefm son una de las tradiciones de las vacaciones de Nueva York", explicó Tom Poleman, director general de las National Programming Platforms de iHeartMedia. "Estamos emocionados de asociarnos al sincronizar nuestra música de celebración con las luces de la torre, creando algo especial para los habitantes de Nueva York al tiempo que celebran esta estación".

Acerca de PentatonixDesde su entrada en la escena en el año 2011, el artista de grabación vendedor Platino Pentatonix ha vendido más de 2,2 millones de discos solo en Estados Unidos, consiguiendo un premio Grammy, colgando el cartel de no hay entradas en recintos de todo el mundo, amasando más de 1.200 millones de visitas en su canal de YouTube con más de 9,5 millones de suscriptores y apareciendo en la película Pitch Perfect 2. Su último lanzamiento, Pentatonix, ha debutado en el número 1 del Billboard Top 200 y en la Current Albums Chart. El primer sencillo, titulado "Can't Sleep Love", está subiendo en las listas y cuenta con más de 11 millones de visitas en YouTube. El grupo acaba de lanzar una versión deluxe mejorada de su disco de vacaciones de ventas Platino, That's Christmas To Me, que cuenta con su canción recientemente nominada a los Grammy de 2016, "Dance of the Sugarplum Fairy".

Sus 7 lanzamientos han llegado a lo más alto dentro del Top 5 en la Billboard's Digital Albums Chart con 6 de estos lanzamientos llegando al Top 10 o más alto dentro de la Billboard Top 200 Album Chart. Más recientemente, el grupo ha recibido 2 certificaciones de oro de su medley "Daft Punk" y de su versión de "Radioactive" de Imagine Dragons en la que ha participado Lindsey Stirling. Su disco de vacaciones de 2014 - That's Christmas To Me - ha vendido más de 1,2 millones de copias en Estados Unidos, siendo el cuarto disco más vendido del año 2014. El grupo ha lanzado su primer documental (On My Way Home), que sigue al quinteto en su gira de Norteamérica 2015 con todos los asientos vendidos que muestra imágenes detrás de las escenas, actuaciones en directo y la creación de su disco de estudio de debut, Pentatonix.

Acerca del Empire State BuildingLevantándose 1.454 pies sobre Midtown Manhattan (desde la base a la antena), el Empire State Building, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "edificio de oficinas más famoso del mundo". Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, áreas públicas y servicios, el Empire State Building ha atraído a arrendatarios de primera clase en un amplio abanico de industrias de todo el mundo. La sólida tecnología de emisión del rascacielos admite todas las emisoras de televisión y radio FM en el mercado metropolitano de Nueva York. El Empire State Building fue nombrado edificio favorito de América en una encuesta realizada por el American Institute of Architects, y el Empire State Building Observatory es una de las atracciones más respetadas del mundo y es el destino turístico número uno de la región. Para más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com [http://www.empirestatebuilding.com/], www.facebook.com/empirestatebuilding [http://www.facebook.com/empirestatebuilding], @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg [http://www.instagram.com/empirestatebldg], www.youtube.com/esbnyc [http://www.youtube.com/esbnyc] o www.pinterest.com/empirestatebldg/ [http://www.pinterest.com/empirestatebldg/].

Acerca del Empire State Realty Trust Empire State Realty Trust, Inc. , un fondo de inversión inmobiliario líder (REIT), es dueño, gestiona, pone en marcha, adquiere y reposiciona las propiedades de oficinas y al por menor en Manhattan y el área metropolitana superior de Nueva York, incluyendo el Empire State Building, el edificio de oficinas más famoso del mundo. Con sede central en Nueva York, Nueva York, las principales oficinas de la compañía y su cartera al por menor cubren 10,1 millones de pies cuadrados de alquiler, a fecha de 30 de septiembre de 2015, estando formada por 9,4 millones de pies cuadrados de alquiler en 14 propiedades de oficinas, incluyendo nueve en Manhattan, tres en Fairfield County, Connecticut y dos en Westchester County,Nueva York; y aproximadamente 724.000 pies cuadrados de alquiler en su cartera al por menor.

