COMUNICADO: Frank y Jane Batten se comprometen a entregar 70 millones de dólares estadounidenses a Culver Academies

El fundador de Landmark Communications Frank Batten, y su mujer, Jane, residentes en Virginia Beach, Va., han proporcionado a su alma máter, Culver Academies, un regalo de dos partes que podría alcanzar los 70 millones de dólares estadounidenses. Culver es una escuela secundaria privada de Culver (Indiana, EE.UU.).

El regalo de Batten para Culver incluye una dotación de 20 millones de dólares estadounidenses para la creación del Batten Fellows Program, que servirá para ayudar a los salarios competitivos y oportunidades de desarrollo profesional para la facultad de Culver, tanto hoy como en el futuro.

La segunda parte del regalo de Batten, más conocida como Batten Leadership Challenge, es un compromiso para recopilar los premios por un valor de hasta 50 millones de dólares estadounidenses. Los fondos conseguidos deben utilizarse sólo como respaldo, como parte de la campaña de la escuela "By Example" valorada en 300 millones de dólares estadounidenses. El Batten Leadership Challenge durará hasta el 31 de enero de 2010. Se cree que es uno de los programas de concesión de becas de mayor tamaño para cualquier escuela secundaria.

Si la escuela consigue el partido completo para el premio Batten Leadership Challenge, proporcionará el compromiso total de los Battens para Culver por un valor cercano a los 100 millones de dólares estadounidenses. Frank y Jane Batten ya han donado cerca de 34 millones de dólares estadounidenses a Culver, incluyendo un premio de 20,8 millones estadounidenses en el año 2003. Los anteriores regalos establecidos en el programa de Becas Batten permitieron a Culver atraer a estudiantes destacados procedentes de EE.UU.

Al conseguir el regalo, Batten comentó: "Culver ha sido una influencia muy positiva en mi vida con teniendo en cuenta mi edad gracias a su énfasis único en la responsabilidad individual, toma de decisiones ética y liderazgo de estudiante. Jane y yo estamos muy contentos de dar a los estudiantes del presente y del futuro los estudiantes del presente y del futuro el respaldo que se me ha mostrado a mí".

John Buxton, responsable de las escuelas de Culver, afirmó: "Este es el regalo con el que sueña cada una de las escuelas del país. El Batten Fellows Program podría convertirse en el regalo más generoso para los salarios de la facultad en la historia de la filantropía de las facultades secundarias. El regalo beneficia a todos aquellos que suponen una diferencia real para la vida de los estudiantes: la facultad. Culver podría ser la primera escuela del país en disponer de este respaldo. Estamos muy agradecidos a Frank y Jane Batten por hacer posible este programa para Culver. Este regalo nos permitirá reconocer la excelencia en la formación, además de promocionar la facultad de un modo más adecuado".

James A. Henderson, presidente del Culver Educational Foundation Board, indicó: "Frank y Jane Batten han proporcionado un regalo para la transformación de Culver. Este magnífico regalo es consistente con la destacada abogacía de Frank dentro del énfasis de Culver en el liderazgo estudiantil y el carácter de la formación y respaldo que puede suponer un apoyo adecuado para los estudiantes y la facultad. El Batten Leadership Challenge se ha diseñado para proporcionar al distrito de Culver la oportunidad e inspiración necesarias para construir un respaldo rápido para Culver que sirva para asegurar que podemos ofrecer una formación única como perpetuidad. Estamos más que agradecidos; estamos vigorizados".

Batten, de 81 años, es miembro emérito del Culver Educational Foundation Board of Trustees, en el cual ha prestado servicio como miembro y responsable durante 24 años. Se graduó en la Academia Militar de Culver en 1945, y es un antiguo estudiante e instructor de la Escuela y Campamentos de Verano de Culver. Tras graduarse en Culver, Batten trabajó en la Marina Mercante durante la Segunda Guerra Mundial, recibiendo su título de licenciado de la Universidad de Virginia, y tiene un MBA de la Harvard Business School. Es un consejero delegado jubilado de Landmark Communications en Norfolk, Va., que él construyó desde la Virginian Pilot and Ledger-Star Publishing Company y la convirtió en un destacado desarrollador de medios en periódicos, televisión y mercados de Internet. Batten además ha trabajado como presidente de Associated Press de 1982 a 1987. Landmark recientemente vendió The Weather Channel a un consorcio formado por NBC, Blackstone Management Partners y Bain Capital Partners. Los Batten han sido unos generosos filántropos para muchas de las instituciones, centrándose especialmente en las instituciones de formación de las que han formado parte o a las que han prestado servicio dentro de su capacidad directiva.

Las Culver Academies están formadas por la Academia Militar Culver, la Academia Femenina Culver y las Escuelas y Campamentos de Verano de Culver. La Academia Militar Culver y la Academia Femenina Culver son escuelas de formación preparatoria independientes de la facultad que se fundaron en 1894 y 1971, respectivamente, mientras que el programa de seis semanas de las Escuelas y Campamentos de Verano Culver, para jóvenes de entre 9 y 17 años, se creó en 1902. Todos los programas de Culver enfatizan el liderazgo estudiantil, responsabilidad personal, contabilidad y trabajo en equipo.

Si desea más información visite www.culver.org/batten o contacte con el Departamento de Comunicaciones de Culver Academies, Bill Hargraves, hargraw3@culver.org, +1-574-842-8262.

