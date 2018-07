Actualizado 10/12/2012 12:29:39 CET

-- Se interpone la primera demanda contra la organización del Premio Nobel, citando la difamación y prácticas de competición injustas

LOS ÁNGELES, 10 de diciembre de 2012 /PRNewswire/ --El doctor Rongxiang Xu, fundador de la "ciencia de restauración regenerativa del cuerpo humano" y científico médico y prestigioso científico de la vida renovada, ha interpuesto hoy una demanda contra The Nobel Assembly at Karolinska Institutet, una corporación de Suecia, también llamada Nobelforsamlingen. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet es un organismo que premia a los Premios Nobel en psicología o medicina. La demanda interpuesta en el Tribunal Superior del Estado de California, Orange County Central Justice Center, cita la difamación y competencia injusta.

El doctor Xu, uno de los principales científicos del mundo, descubrió en 1984 la existencia de las "células regenerativas", confirmándose como células madre positivas queratina 19 tras el año 2000 (patente de Estados Unidos 6991813B2), durante el estudio de tratamientos para quemados y que ha beneficiado a 20 millones de víctimas quemadas en 73 países, y demanda que su buena reputación en la comunidad se ha visto difamada por una declaración publicada por los acusados, The Nobel Assembly, causando daños al doctor Xu a través de su conducta. La demanda alega que The Nobel Assembly ha conseguido el éxito en reunir la atención de los medios por los anuncios el Premio Nobel en esencialmente cada principal organización y publicación de medios en todo el mundo, demostrando que puede afectar a la percepción de una persona por medio de la información errónea de la información.

"Mi principal prioridad para interponer la demanda era la clarificación de las declaraciones erróneas y engañosas de la academia para preservar la humanidad y generaciones del futuro, la investigación de las ciencias de la vida no debe profanar la naturaleza de la vida humana", indicó el doctor Xu.

El 8 de octubre de 2012, el Premio Nobel en Psicología o Medicina 2012 fue otorgado de forma conjunta a Sir John B. Gurdon y Shinya Yamanaka "por el descubrimiento de que las células maduras se pueden reprogramar para hacerse pluripotentes", un tema que tuvo mucho impacto en los medios de comunicación.

En un abstracto publicado en su página web y puesto en marcha junto a la selección, The Nobel Assembly describió el descubrimiento de los científicos. The Nobel Assembly indica que el descubrimiento de los científicos "representa un avance del paradigma en la comprensión de la diferenciación celular y de la plasticidad del estado diferenciado". El abstracto afirma que: "De forma conjunta, Gurdon y Yamanaka han transformado nuestro conocimiento sobre la diferenciación celular. Han demostrado que normalmente el estado diferenciado muy estable se puede desbloquear debido a los puertos potenciales para la revisión de la pluripotencia. Este descubrimiento ha introducido de forma fundamental nuevas áreas de investigación, y ofrece nuevas oportunidades para estudiar los mecanismos de la enfermedad".

El doctor Xu cree, y alega, que la declaración realizada por The Nobel Assembly es falsa, ya que él fue el científico que realizó el descubrimiento una década antes, difamando de esta forma su reputación ejemplar. The Nobel Assembly declara que los científicos que ganaron el Premio Nobel "han transformado nuestro conocimiento de la diferenciación celular" ya que "han demostrado que el estado diferenciado muy estable normal se puede desbloquear por los puertos potenciales para la revisión de la pluripotencia". Estos científicos no han demostrado esto. Hace diez años que el doctor Xu realizó ese descubrimiento cuando consiguió explicar cómo su descubrimiento desbloqueaba el potencial de las células somáticas para invertir las células madre pluripotentes in situ.

El uso de The Nobel Assembly de la palabra "desbloquear" compone la falsedad de la declaración, ya que sugiere que los científicos que han ganador el Premio Nobel están relacionados con la capacidad inherente de una célula somática para invertir el estado pluripotente por medio de métodos naturales que no alteran la integridad de las células. Si los descubrimientos de los científicos del Premio Nobel consisten en dejar la célula somática intacta y sin modificar, como el descubrimiento del doctor Xu, entonces la declaración podría ser cierta y precisa. A pesar de ello, el descubrimiento de los científicos del Premio Nobel consiste en la creación de una célula alterada que no tiene nada que ver con la célula madre pluripotente del organismo humano. La academia también ha declarado de forma no cierta que "Este descubrimiento ha introducido fundamentalmente nuevas áreas de investigación, y ofrece nuevas oportunidades ilusionantes para estudiar los mecanismos de la enfermedad", siendo también una declaración imprecisa.

Las declaraciones realizadas por los acusados han perjudicado y dañado los logros realizados por el doctor Xu a la vista de la comunidad científica, empresarial, inversores potenciales y su capacidad de seguir siendo seleccionados como ponente principal destacado para varias de las conferencias internacionales principales.

Los demandantes está representados por el Ardent Law Group de California, número del caso: 30-2012-00615804. Contacte con Jane Westgate 336.608.4439 o con Cheryl Riley 703.683.1798.