COMUNICADO: Kildare Village presenta 'In the Fold'

Publicado 27/04/2015 9:02:08 CET

DUBLÍN, April 27, 2015 /PRNewswire/ -- -- Kildare Village presenta 'In the Fold' para mostrar el trabajo de los talentos del diseño de moda irlandés emergente

Desde el miércoles 22 de de abril, Kildare Village, en asociación con Irish Design 2015 (ID2015), presentará 'In the Fold' - una exposición exclusiva mostrando el trabajo de los talentos del diseño de moda joven irlandés más emocionante y emergente.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic:

http://www.multivu.com/players/uk/7509951-kildare-village-to-host-in-the-fold

Kildare Village se ha asociado con ID2015 para presentar la instalación, que explora cómo jóvenes irlandeses graduados usan la moda como una respuesta creativa a su entorno y revela cómo se forma y perfecciona la identidad cultural que nos rodea. Complementándose perfectamente, los diseñadores exhiben una estética consistente y un enfoque que resulta en una salida muy bien dirigida.

Dirigido por Gemma A Williams - un coadjutor irlandés con sede en Londres - y bajo la dirección de Fashion & Textiles Advisor, Aisling Farinella, 'In The Fold' se presentó en la International Fashion Showcase 2015 y se lanzó en London Fashion Week a principios de este año. Es la primera vez que la exposición - que mostrará el trabajo de los diseñadores Rory Parnell Mooney, Michael Stewart, Caoimhe Mac Naoise , Richard Malone, Jocelyn Murray Boyne, Oliver Duncan y Laura Kinsella - se ha mostrado en Irlanda.

Los invitados a Kildare Village tendrán la oportunidad única de examinar el trabajo de estos jóvenes diseñadores innovadores y asistir a una serie de eventos de moda y diseño centrados en Kildare Village durante todo el mes de mayo. La serie de eventos - patrocinados por Kate Coleman de Le Cool Dublin - permitirá a los invitados y aficionados al diseño reunirse con algunos de los diseñadores e interactuar con ellos alrededor de cada área única de conocimientos. Conozca a la modista Laura Kinsella para un Millinery Workshop el Sábado 9 de mayo, únase al nativo de Wexford y diseñador con sede en Londres Richard Malone el jueves 14 de mayo para tratar sobre la 'Sostenibilidad de la Moda', o aprenda las bases del tejedor con sede en Donegal Duncan Doherty en 'The Craft of Weaving' el sábado 23 de mayo. Dee Breen, Subdirector de RRPPy Director de comunicaciones - Kildare Village, declaró, "Presentar 'In the Fold' en Kildare Village da vida a la asociación con ID2015 y muestra la pasión que Kildare Village tiene por el diseño irlandés. Los visitantes de Irlanda y del extranjero tendrán la oportunidad de visitar la instalación experimental y ver el trabajo de los diseñadores jóvenes más talentosos de Irlanda".

Con más de 60 tiendas de lujo de moda irlandesa e internacional y marcas de estilo de vida - todos ofreciendo descuentos de hasta el 60% en el precio de venta recomendado - una visita a Kildare Village debería estar en la lista de destinos de visita obligada de todos en 2015. Kildare Village está abierto siete días a la semana desde las 10:00 hasta las 19:00 h. de lunes a miércoles, de 10:00 hasta las 20:00 h. los jueves y viernes y de 10:00 a 19:00 h. los sábados y domingos.

http://www.facebook.com/kildarevillage

@KildareVillage

Acerca de Kildare Village

Kildare Village, una de las Chic Outlet Shopping(R) Villages por Value Retail, se encuentra a menos de una hora de Dublín y ofrece la experiencia de compra del mercado de lujo líder de Irlanda. Con boutiques proporcionando moda y lujo para el hogar, Kildare Village ofrece una selección única de marcas irlandesas e internacionales con descuentos de hasta el 60% en el precio de venta recomendado, siete días a la semana y durante todo el año. Anya Hindmarch, Lulu Guinness, Hackett, L'Occitane, Links of London y Furla son algunas de las marcas internacionales presentes, además de la boutique del diseñador internacional líder de Irlanda, Louise Kennedy. Una selección de servicios en Kildare Village incluyen Shopping Express(R), un servicio diario para la Village; un Centro de Información Turística; un lujoso VIP Lounge; zona de juegos para niños y compra de manos libres. Con una gama de restaurantes y cafeterías, la Village se ha convertido en un destino para los visitantes que buscan una experiencia de compra superior y un día agradable. Para saber más, visite KildareVillage.com

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150427/740499 )

Photo:

http://photos.prnewswire.com/prnh/20150427/740499

Video:

http://www.multivu.com/players/uk/7509951-kildare-village-to-host-in-the-fold

CONTACTO: Para más información o imágenes, contacte con: HeidiO'Sullivan, Wilson Hartnell, 27 Abr. (0) - 1-669-0030 heidi.o'sullivan@ogilvy.com; Catriona Gallagher, Wilson Hartnell, +353(0)1-669-0030catriona.gallagher@ogilvy.com