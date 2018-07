COMUNICADO: Se lanza el Hublot Design Prize

Publicado 27/04/2015 16:51:04 CET

PARÍS, 27 de abril de 2015 /PRNewswire/ -- 2015 es un año especial para Hublot, ya que conmemora el 10 aniversario del icónico Big Bang. En solo 10 años, el Big Bang se ha convertido en EL diseño de reloj icónico de la Alta Relojería - un símbolo de creatividad e innovación. Hublot ha decidido celebrar su 10 aniversario mirando al futuro y dando a los diseñadores de talento del mañana la oportunidad de conseguir reconocimiento. El Hublot Design Prize se creó para permitir a los jóvenes diseñadores que pudieran evaluarse así mismos por medio de las creaciones y conseguir con ello el reconocimiento público; y de esta forma, el premio se otorgará al diseñador que se diferencia así mismo por medio de la audacia y creatividad - justo al igual que el Big Bang.

Debe ganar además en el panel de jueces, formado por prestigiosos expertos mundiales en los campos del diseño contemporáneo: Pierre Keller, Lapo Elkann, Ronan Bouroullec, Marva Griffin Wilshire y el profesor y doctor Peter Zec.

Todos los jueces de la competición de diseño estuvieron en París el 27 de abril para llevar a cabo el lanzamiento del Hublot Design Prize.

El objetivo de esta competición es premiar con el Hublot Design Prize a un diseñador joven e independiente. Después de examinar con atención las entradas de diseño, debatir y discutir, el panel seleccionará a su diseñador favorito en junio. El premio se otorgará a un afortunado ganador durante la celebración de la Tokyo Design Week en octubre.

Los miembros del panel de jueces del Hublot Design Prize son:

Pierre Keller, Juez Principal, antiguo director de la Lausanne University of Art and Design (ECAL), es además presidente del consejo de administración del Centre for Contemporary Art in Geneva (CAC).

Marva Griffin Wilshire, fundadora y restauradora de Salone Satellite, es además directora de prensa internacional del Salón del Mueble de Milán (Il Salone del Mobile Milano), parte de la feria dedicada a mostrar a los diseñadores jóvenes de menos de 35 años.

Ronan Bouroullec, nacido en Bretaña, es una estrella emergente en diseño europeo y uno de los diseñadores industriales más prometedores de Francia.

Lapo Elkann, nacido en Nueva York, este empresario italiano y experto en diseño es el antiguo responsable de marketing para Fiat Automobiles y Fiat Group. Actualmente es el presidente de LA Holding, Italia Independent e Independent Ideas.

Profesor y doctor Peter Zec, fundador y director general del Red Dot Design Award. Desde hace 25 años, Peter Zec ha trabajado como consultor de diseño, colaborando con numerosas compañías en diversos países de todo el mundo. Es autor de numerosos libros para marcas y diseño, además de ser el editor del Red Dot Design Yearbook y del International Yearbook Communication Design.

