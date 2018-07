COMUNICADO: En marcha la tercera expedición al Mar Rojo por medio de la KAUST

Actualizado 06/12/2011 11:04:22 CET

La tercera expedición al Mar Rojo del la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) casi ha terminado, partiendo desde la Universidad el 15 de septiembre. Este viaje de investigación de 81 días supone el debut de la expedición para el nuevo director del Red Sea Research Center, Xabier Irigoien, que se ha unido a la KAUST solo unas semanas antes. Irigoien desempeñó con anterioridad el cargo de responsable de industria pesquera pelágica y oceanografía biológica en el AZTI (Instituto de Pesca y Ciencias Alimenticias) de Pasaia, España, y tiene un PhD en Oceanografía por la University of Bordeaux, Francia.

La 2011 KAUST Red Sea Expedition (KRSE) implica a unos 60 facultativos e investigadores de la KAUST y a algunas de las principales instituciones científicas marítimas del mundo: Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), Estados Unidos; American University of Cairo (AUC), Egipto; Hellenic Center for Marine Research (HCMR), Grecia y la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), China. La expedición también implica a los participantes nacionales: King Abdulaziz University, Ministerio de Agricultura, Saudi Geological Survey y la General Commission of Survey del Ministerio de Defensa y Aviación.

"La revolucionaria iniciativa multidisciplinar de la expedición pretende avanzar dentro de las ciencias marinas y formación de Arabia Saudi. Debido a su amplio espectro y tecnología revolucionaria implicadas, será recordada como un logro dentro de la investigación marina en el Mar Rojo", explicó Irigoien.

Abordo del velero de 62 metros de eslora Aegaeo, los investigadores realizaron varias mediciones y recolectaron muestras de muchos estudios, incluyendo la oceanografía a gran escala, piscina de salmuera y microbiología de las profundidades marítimas, filtraciones frías y biota asociada, además de fauna de aguas profundas y medias.

La estrategia de muestra de la expedición se actualiza por medio de la experiencia de los investigadores y del uso de equipamiento de última generación, incluyendo los instrumentos de oceanografía autónomos de auto-grabación y los sistemas de observación subacuáticos (ambos que funcionan de forma tripulada y remota).

"La escala de KRSE es enorme, tiendo en cuenta las peculiaridades de los objetivos de investigación implicados y los retos asociados con la consecución de los requisitos de muestras", indicó el doctor Abdulaziz Al-Suwailem, responsable del Laboratorio de Recursos Centrales Marinos y de Costa de la KAUST, quien se encargó de propagar las preparaciones de la expedición.

El espectro diversificado de la expedición es altamente multidisciplinar. Mientras que los científicos e investigadores de la KAUST son principalmente del Red Sea Research Center de la universidad, el resto de centros y laboratorios participantes en la investigación y análisis de muestras incluyen el Water Desalination and Reuse Center de la KAUST; la Physical Sciences and Engineering Division; el Analytical Core Lab; el Advanced Nanotechnology, Imaging, and Characterization Core Lab y el Coastal and Marine Resources Core Lab.

Entre las fases uno y cuatro implican muestras hidrográficas a gran escala en más de 100 estaciones; estudios microbiológicos que analizan las diferencias entre las piscinas de salmuera y las piscinas de no salmuera; estudio de los peces mesopelágicos y de las piscinas de salmuera por medio del despliegue de atracaderos acústicos y de cámara e investigación dentro del descubrimiento de KRSE 2010: un sistema de filtraciones marinas.

La fase actual final está investigando la ocurrencia posible de corales en aguas profundas más allá del alcance de la luz solar y la colección de muestras de fauna profunda.

Acerca de la KAUST

La KAUST es una Universidad internacional de nivel de graduado comprometida al avance de las ciencias y la tecnología por medio de la investigación transdisciplinar, formación e innovación. La estructura de matriz única de la Universidad es compatible con la investigación orientada a los objetivos y básica dentro de las áreas de energía, agua, alimentos y medio ambiente.

La Universidad está situada en las orillas del Mar Rojo, a unos 90 kilómetros (50 millas) al norte de Yeddah. El área total de la comunidad auto-contenida abarca unos 36 millones de metros cuadrados, incluyendo un arrecife de coral único que la universidad preserva como santuario marino. En 2011, KAUST fue elegida "Lab of the Year" por medio de la publicación de ciencias y tecnología R&D Magazine.

