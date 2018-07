COMUNICADO: Los nuevos súper-servidores ultra 1U/2U de Supermicro® ofrecen I/O de banda ancha alta y flexibles

Actualizado 26/01/2015 14:31:59 CET

-- Los nuevos súper-servidores ultra 1U/2U de Supermicro ofrecen I/O de banda ancha alta y flexibles con mayor eficacia energética y rendimiento

--- Los nuevos servidores cuentan con tecnologías 4x 40G y NVMe para una baja latencia y 160W+ CPUs más suministro energético de Titanio para maximizar el rendimiento y eficacia energética

SAN JOSÉ, California, 26 de enero de 2015 /PRNewswire/-- Super Micro Computer, Inc. , un líder global en servidores de alto rendimiento y alta eficiencia, tecnología de almacenamiento y computación verde, ha lanzado los nuevos 1U/2U Ultra Series SuperServers, que cuentan con I/O más flexible y de banda ancha amplia en configuraciones 4x 40G QSFP+, 10G SFP+, 10GBASE-T y 1G. Los nuevos servidores además aumentan la eficacia energética con su innovadora arquitectura de refrigeración de flujo aéreo optimizado y nivel redundante de Titanio de 1000W, suministro energético digital de alta eficacia (96%+) que es compatible con el procesador dual Intel Xeon E5-2600 v3 de hasta 160W y más allá. El rendimiento de memoria se ha mejorado también en un 14%, y las nuevas soluciones cuentan además con lo último en tecnología NVMe.

El nuevo NVMe permite a los servidores Ultra desplegar una latencia mejorada de hasta 7x y un aumento de hasta 6x en el ancho de banda cuando se compara con la actual tecnología SSD. Supermicro es el primero en proporcionar una auténtica funcionalidad drive Hot-Swap NVMe y en breve ofrecerá compatibilidad drive 10x hot-swap NVMe compatible con 1U y 2x, 4x, 8x o hasta 24x hot-swap NVMe en 2U. Los servidores de la serie Ultra se han construido basándose en Building Block Server de Supermicro con 750W, 1KW y los posteriores 1.6KW o 2KW de suministro energético digital de alta eficacia para apoyar el coprocesador Intel Xeon Phi(TM) y las GPUs NVIDIA Tesla para un procesamiento paralelo enorme o cualquier necesidad de aplicación. Además, disponen de los diseños sin herramientas Ultra SuperServers para una configuración eficiente y sencillez de mantenimiento.

"Los Ultra Series SuperServers de Supermicro ofrecen las soluciones I/O más flexibles con banda ancha elevada dentro del mercado, incorporando la computación más avanzada y las tecnologías de red dentro de una arquitectura sencilla", indicó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "La ventaja de Ultra SuperServer permite a los clientes dirigirse a una amplia gama de aplicaciones dentro de los entornos empresariales, virtualizados y de tipo hiper-escala con un despliegue rápido del mejor equilibrio exacto de configuración, eficacia, rendimiento y fiabilidad".

Especificaciones de los productos Ultra SuperServer

--- 1U SYS-1028U-TNRTP+ - Procesador Dual Intel Xeon E5-2600 v3 (de

hasta 160W), 24x DIMMs, puertos 10x 2.5" Hot Swap (2x NVMe/SATA3 hibrido

+ 8x SATA3 puertos; 8x SAS3 puertos opcionales vía AOC), 4x PCI-E

ranuras de expansión (2x PCI-E x16 FHFL con apoyo sencillo GPU, 1x

PCI-E x8 LP, 1x PCI-E x8 LP interno), 2x 10G SFP+ puertos, suministro

energético de 750W de nivel Platino

-- 1U SYS-6018U-TRTP+ - Procesador Dual Intel Xeon E5-2600 v3 (de hasta

160W), 24x DIMMs, puertos 4x 3.5" Hot Swap (4x SATA3/SAS3), 4x PCI-E

ranuras de expansión (2x PCI-E x16 FHFL con apoyo GPU, 1x PCI-E x8 LP,

1x PCI-E x8 LP interno), 2x 10G SFP+ puertos, suministro energético de

750W de nivel platino redundante

-- 2U SYS-2028U-TRTP+ - Procesador Dual Intel Xeon E5-2600 v3 (de hasta

160W), 24x DIMMs, puertos 24x 2.5" Hot Swap (10x SATA/SAS3), 8x PCI-E

ranuras de expansión (1x PCI-E x16 FHFL con apoyo GPU, 5x PCI-E x8

FHFL, 1x PCI-E x8 LP, 1x PCI-E x8 LP interno), 2x 10G SFP+ puertos,

suministro energético redundante de 1000W de nivel Titanio

-- 2U SYS-6028U-TRTP+ - Procesador Dual Intel Xeon E5-2600 v3 (de hasta

160W), 24x DIMMs, puertos 12x 3.5" Hot Swap (10x SATA3/SAS3), 8x PCI-E

ranuras de expansión (1x PCI-E x16 FHFL con apoyo GPU, 5x PCI-E x8

FHFL, 1x PCI-E x8 LP, 1x PCI-E x8 LP interno), 2x 10G SFP+ puertos,

suministro energético redundante de 1000W de nivel Titanio

-- 2U SYS-2028U-TR4F+ - Procesador Dual Intel Xeon E5-2600 v3 (de hasta

160W), 24x DIMMs, puertos 24x 2.5" Hot Swap (10x SATA3/SAS3), 7x PCI-E

ranuras de expansión (1x PCI-E x16 FHFL con apoyo GPU, 4x PCI-E x8

FHFL, 1x PCI-E x8 LP, 1x PCI-E x8 LP interno), 4x 40G QSFP+ puertos,

suministro energético redundante de 1000W de nivel Titanio

-- 2U SYS-2028U-E1CNR4T+ - Procesador Dual Intel Xeon E5-2600 v3 (de

hasta 160W), 24x DIMMs, puertos 24x 2.5" Hot Swap (4x NVMe puertos; 24x

SAS3 puertos opcionales vía AOC), 6x PCI-E ranuras de expansión (4x

PCI-E x8 FHFL, 1x PCI-E x8 LP, 1x PCI-E x8 LP interno), 4x 10GBase-T

puertos, suministro energético redundante de 1000W de nivel Titanio

-- 2U SYS-6028U-E1CNR4T+ - Procesador Dual Intel Xeon E5-2600 v3 (de

hasta 160W), 24x DIMMs, puertos 12x 3.5" Hot Swap (4x NVMe puertos; 12x

SAS3 puertos opcionales vía AOC), 6x PCI-E ranuras de expansión (4x

PCI-E x8 FHFL, 1x PCI-E x8 LP, 1x PCI-E x8 LP interno), 4x 10GBase-T

puertos, suministro energético redundante de 1000W de nivel Titanio

Supermicro mostrará además su servidor optimizado Ultra para entornos virtualizados en la VMware(TM) Partner Exchange 2015 de San Francisco, que se celebra del 24 al 26 de febrero en el Moscone Center West.

Para más información sobre los productos completos de Supermicro Ultra Series SuperServer visite www.supermicro.com/Ultra [http://www.supermicro.com/Ultra] o descargue el Ultra White Paper [http://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Ultra_Servers.pdf].

Para más información sobre la gama completa de soluciones de servidor, almacenamiento y red de alta eficacia y altas prestaciones de Supermicro, visite www.supermicro.com [http://www.supermicro.com/].

Siga a Supermicro en Facebook [https://www.facebook.com/Supermicro] y Twitter [http://twitter.com/Supermicro_SMCI] si desea recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro , líder en innovación en tecnología de servidores de alta eficacia y alto rendimiento, provee a clientes de todo el mundo con Building Block Solutions para centros de datos, computación en nube, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas integrados a nivel mundial. Supermicro se compromete a proteger el medio ambiente por medio de su iniciativa "We Keep IT Green", proporcionando a los clientes las soluciones energéticas más eficientes y comprometidas disponibles de cara al medio ambiente dentro del mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

