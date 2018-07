COMUNICADO: Octava conferencia internacional sobre pagos de EPCA

Actualizado 10/12/2008 10:32:32 CET

-- Break Down the Walls: the Opportunity of Financial Logistics (Superar obstáculos: la oportunidad de la logística financiera)

-- 30 y 31 de marzo, 1 de abril 2009 - Berlín

-- http://www.ecpaconference.com

El 31 de marzo y el 1 de abril de 2009 se celebrará la octava conferencia internacional sobre pagos de EPCA en Berlín. El tema principal de la conferencia será 'Break down the walls: the opportunity of financial logistics' (Superar obstáculos: la oportunidad de la logística financiera). El programa de conferencia tratará cuestiones clave en los pagos y la cadena de suministro financieros para profesionales estratégicos implicados en los pagos (banqueros, directores de efectivo y tesorería, profesionales de los pagos, directores financieros, vendedores y consultores especializados).

Con noticias impactantes y visiones estratégicas de, entre otros:

- Jan Krahnen: profesor de Finanzas, Goethe Universitat Frankfurt y

director del Center for Financial Studies

- Irmfried Schwimann: director en funciones de servicios financieros (en

Directorate D en la DG Competition)

- Bo Harald: presidente del EU Expert Group on Electronic Invoicing

- Charles Bryant: asesor adjunto de la Euro Banking Association

- Dave Rietveld: director general de Equens

- Maarten Mol: responsable de Banca Transaccional, ABN AMRO

- Piet Mallekoote: consejero delegado de Currence y propietaeio de la

marca iDEAL

- Christophe Uzureau: analista senior de Gartner Banking Industry

Advisory Services

- John Bullard: embajador global de IdenTrust

- Christian Westerhaus: director de Banca Transaccional de Deutsche Bank

Algunas de las cuestiones clave son:

- E-invoicing - why does it take so long to make the obvious happen?

(Facturación electrónica - ¿por qué se necesita tanto tiempo hacer que lo

obvio suceda)

- E-Identity: making business out of KYC (Identidad electrónica: hacer

negocios fuera de KYC)

- E-Payments: challenging 'the old stuff' (Pagos electrónicos: desafiando

lo "antiguo")

- Credit crisis: transaction banking the way forward? (Crisis del

crédito: ¿la banca transaccional es la solución?

- What are the key technology drivers in payments? (¿Cuáles son los

impulsores de tecnología clave en los pagos?)

- Where is the money to be made in mobile payments? (¿Dónde está el

dinero en los pagos móviles?

- SEPA is live: what has changed for customers? (La SEPA está activa:

¿Qué ha cambiado para los clientes?)

- Card payments: how to cope with the changing credit situation? (Pagos

con tarjeta: cómo afrontar la cambiante situación del crédito?)

- Cards revolution still pending? (¿Todavía está pendiente la revolución

de las tarjetas?)

- PSD: who's opportunity is this? (PSD: ¿de quién es esta oportunidad?

El último programa puede encontrarse en http://www.epcaconference.com .

Acerca de la organización

La European Payments Consulting Association (EPCA) es una asociación paneuropea de consultorías de pagos independientes. La conferencia anual de la EPCA está organizada por Innopay y Smorenberg Corporate Consultancy. La conferencia de la EPCA Conference es una conferencia por y para profesionales financieros.

Nota a los redactores

Ponga esta conferencia en el calendario de eventos o en la agenda de conferencias para 2009. Puede descargarse una alerta para conferencias en:

http://www.epcaconference.com/bannerepca

http://www.epcaconference.com

Para más información póngase en contacto con Douwe Lycklama (consejero delegado de Innopay) en nombre de la EPCA: +31-655-711-150, douwe@innopay.com , Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol Airport, Países Bajos