COMUNICADO: Phil Ivey de Full Tilt Poker se coloca en el primer puesto en la All-Time Money List

-- El mejor jugador del mundo se convierte en el más alto ganador de la historia del póquer

Phil Ivey, el mejor jugador de póquer del mundo, ha pasado a primera posición en la All-Time Money List del póquer, que se basa en victorias de torneos en eventos en vivo. Ivey registró 600.000 dólares estadounidenses por su final en segundo lugar en el torneo 2010 Aussie Millions USD $100K Challenge, que hizo ascender las ganancias de su carrera a 12.802.783 dólares estadounidenses. Esto le coloca por delante del líder anterior Daniel Negreanu, con aproximadamente 400.000 dólares estadounidenses.

Uno de los profesionales del póquer más venerado de todo los tiempos, Ivey ha ganado su prestigio como formidable oponente en el circuito de torneos. Comenzando con una final en primer lugar en el evento Pot-Limit Omaha con 2.500 dólares estadounidenses en 2000, Ivey ha dominado el World Series of Poker(*). En 2002, se llevó a casa tres brazaletes y obtuvo las victorias WSOP(*) en un año. En 2009, consiguió dos brazaletes antes de pasar a la mesa final de WSOP Main Event, donde añadió más de 1,4 millones de dólares estadounidenses a las ganancias de su carrera.

Hasta la fecha, se ha llevado siete brazaletes World Series of Poker(*) y consiguió el sexto puesto en la All-Time Bracelets List. Es el jugador más joven que ha ganado siete brazaletes tan rápidamente. Además, Ivey ha realizado siete WPT Final Tables y ha ganado un título WPT. En enero de 2006, fue nombrado Jugador del año por los premios UK Gaming, "Bluff Magazine" y "All In Magazine". No es una sorpresa que se haya proclamado ahora como el ganador de torneos número uno del mundo.

Ivey es miembro de Team Full Tilt de Full Tilt Poker, un grupo de élite de los mejores profesionales de póquer del mundo, junto con Howard Lederer, Chris Ferguson, John Juanda, Jennifer Harman, Phil Gordon, Erick Lindgren, Erik Seidel, Andy Bloch, Mike Matusow, Gus Hansen, Allen Cunningham, Patrik Antonius y Tom 'durrrr' Dwan.

Cuando no está jugando al póquer, Ivey trabaja duro respaldando a algunas de sus organizaciones benéficas favoritas. En octubre de 2009, celebró el Congressional Awards Charity Poker Tournament en Capitol Hill, junto con miembros del Senado, representantes de personal de la Cámara y el Senado y otros miembros de la Cámara de los representantes.

