COMUNICADO: Las posesiones europeas de BNK Petroleum Inc crecen hasta los 2,1 millones de acres brutos

Actualizado 27/01/2010 17:31:18 CET

CALGARY, January 27 /PRNewswire/ -- BNK Petroleum Inc. ("BNK" o "la compañía") (TSX: BKX) se complace al anunciar que ha recibido dos concesiones adicionales de petróleo y gas, consiguiendo una cifra total neta aproximada de 770.000 acres para BNK. Estas concesiones fueron concedidas en un país de la Unión Europea, y llevan las adquisiciones totales brutas de tierra de BNK en Europa hasta los 2,1 millones de acres. Esto proporciona una diversificación mayor gracias a la propagación de los proyectos de la compañía en 4 cuentas. La estrategia de la compañía, centrada en evaluar los acres y el despliegue de aplicaciones de licencia en Europa, continúa progresando. La compañía prevé una primera perforación de su pozo de operaciones europeo durante el segundo trimestre.

Según la concesión de estas últimas concesiones, algunos de los requisitos mínimos deben cumplirse por parte de BNK para mantener sus intereses. Algunos de los requisitos mínimos más importantes están formados por los trabajos geológicos llevados a cabo en el primer año, adquisiciones sísmicas en el segundo año, perforación de un pozo vertical en el tercer y cuarto año, y la perforación de uno de los pozos horizontales en el quinto año dentro de cada área de concesión.

En el campo de esquisto Tishomingo Woodford de BNK, el resto de las fases detrás de la tubería en dos de los pozos fueron estímulos de fracturas en el cuarto trimestre de 2009. En total, 15 fases brutas, 4,6 fases netas de BNK fueron estímulos de fracturas, lo que ayudó a BNK a conseguir una cifra neta de 1.200 boe/día en 2009 y la tasa de salida del campo. Esto supone un aumento de un 22% frente al tercer trimestre de 2009, con una tasa neta de 981 boe/día. Los dos pozos cuentan con una media combinada de 30 días de tasa de producción inicial de cerca de 1.100 boe/día, que es cercana a los 400 boe/día netos de BNK. BNK cuenta con unas 60 fases netas de estímulo de fractura restantes en estos pozos anteriormente perforados. Estas fases no estimuladas no recibieron ningún crédito en los informes anteriores de reserve, y BNK cree que las reservas no se atribuirán a ellos en el informe completo de 2009, que está previsto se complete en el primer trimestre.

Precaución en relación a la información prospectiva

El presente documento puede contener algunas declaraciones prospectivas incluyendo declaraciones referentes a la adquisición de concesiones adicionales, las concesiones otorgadas y los requisitos mínimos importantes para conservar dichas concesiones, además de la información relacionada con las fases netas restantes que necesitarán del estímulo de fracturas en los pozos perforados con anterioridad en el campo de gas de

Tishomingo y el impacto resultante dentro de nuestro informe de reservas del año completo 2009. La información prospectiva se basa en expectativas actuales que implican un número de riesgos e incertidumbres, que podrían hacer que los resultados finales difieran materialmente de los anticipados. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a: los riesgos asociados con la industria del petróleo y el gas y la capacidad de BNK para identificar localizaciones de perforado sostenibles (por ejemplo, riesgos operacionales en el desarrollo, la exploración y producción; retrasos o cambios en los planes de exploración o desarrollo de proyectos o gastos de capital; la incertidumbre de presupuestos cautos; la incertidumbre de presupuestos y proyecciones relativas a la producción, los costes y gastos, y los riesgos relativos a la salud, seguridad y medio ambiente), riesgos asociados con la obtención y el fallo del equipamiento, riesgos relacionados con operaciones internacionales y la realización de negocios en jurisdicciones extranjeras, el riesgos del precio de los activos y las fluctuaciones de las tasas de cambio, riesgos relacionados a los cambios de tasa de regalías futuras e incertidumbres asociadas con el asegurarse y mantener las aprobaciones reguladoras necesarias.

Para una descripción de los riesgos e incertidumbres que afronta BNK y sus negocios y asuntos, los lectores deben ver el Annual Information Form de BNK para el año finalizado en 31 de diciembre de 2008, disponible en http://www.sedar.com. La compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar la información prospectiva para reflejar eventos o circunstancias nuevas, excepto las requeridas por ley. Se advierte al lector que no ponga confianza indebida en la información prospectiva.

Todas las referencias de barriles de equivalente de petróleo (boe) se calculan teniendo en cuenta la base de 6 mcf : 1 bbl. Esta conversión se basa en un método de conversión de equivalencia de energía aplicable principalmente a la punta del quemador, y no representa un valor de equivalencia en el manantial. Los boes podrían inducir a error, sobre todo si se utilizan de forma aislada.

Acerca de BNK Petroleum Inc.

BNK Petroleum Inc. es una compañía de exploración y producción de petróleo y gas con sede en California centrada en la búsqueda y explotación de grandes recursos de petróleo y gas. La compañía posee y realiza operaciones de pozos de gas esquisto en EE.UU. Además, la compañía utiliza su técnica y experiencia operativa para identificar y adquirir proyectos no convencionales en Europa. Las acciones de la compañía cotizan en el Toronto Stock Exchange bajo el símbolo de cotización BKX.

NI EL TSX EXCHANGE NI EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (COMO SE DEFINE EL TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DEL TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN LA RESPONSABILIDAD DE LA ADECUACIÓN O PRECISIÓN DE ESTE COMUNICADO

Si desea más información: Wolf Regener, director general y consejero delegado, +1-805-484-3613, e-mail: investorrelations@bnkpetroleum.com, página web: http://www.bnkpetroleum.com

Si desea más información: Wolf Regener, director general y consejero delegado, +1-805-484-3613, e-mail: investorrelations@bnkpetroleum.com