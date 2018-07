COMUNICADO: Premios CleanEquity Monaco 2012

Actualizado 31/03/2012 19:02:09 CET

CleanEquity Monaco, el foro para las compañías emergentes de tecnología limpia, este año fue patrocinado conjuntamente por Innovator Capital Ltd y Nobel Sustainability Trust. La conferencia finalizó el viernes 30 de marzo con la Ceremonia de Premios presidida por Su Alteza Real el Príncipe Alberto II de Mónaco.

La conferencia muestra las compañías emergentes de tecnología limpia de vanguardia a un conjunto de delegados senior de clase mundial incluyendo especialistas financieros e inversores estratégicos, agentes de la industria establecidos, políticos clave y medios de la industria internacional.

Su Alteza Real el Príncipe Alberto II auditó el proceso de selección y entregó los premios.

El premio para Excelencia en el Campo de la Investigación de Tecnología Medioambiental fue para ArcActive Limited, una compañía de Nueva Zelanda que desarrolla un nuevo electrodo negativo para las baterías de plomo ácido para uso en vehículos Start/Stop o Micro Hybrid. Esas baterías permitirán a los fabricantes de automóviles mejorar significativamente el ahorro de combustible en comparación con las baterías AGM más modernas, siendo el coste competitivo con AGM.

El premio para Excelencia en el Campo del Desarrollo de Tecnología Medioambiental fue para GreenCom Networks, una compañía de Alemania que facilita la gestión de la energía distribuida para los servicios con su Energy Information Brokerage Platform.

El premio para Excelencia en el Campo de la Comercialización de Tecnología Medioambiental fue para Tendril, una compañía de plataforma de energía de EE.UU. que suministra productos, aplicaciones y servicios de consumo contratados de principio a fin facilitados por Tendril Connect(TM), una plataforma escalable, basada en estándares abiertos y segura que elimina la complejidad de la energía de Internet.

Las compañías presentadas fueron valoradas y preseleccionadas por Innovator Capital, un banco de inversión centrado en la tecnología limpia, que ayuda a socios internacionales de Europa, América, India y Japón.

La conferencia ofreció un preestreno de las próximas tendencias de tecnologías de tecnología limpia y oportunidades comerciales asociadas.

CleanEquity quiere agradecer las contribuciones de sus colaboradores, y en particular, Hinduja Foundation, Qualcomm Halo, Covington & Burling, PRNewswire, The Ministry of Science & Innovation New Zealand, Auckland UniServices, Clark Langdon Partners, Carbon Trust, Monaco Chamber of Economic Development, United Nations Environment Programme y Monte Carlo SBM.

CleanEquity quiere dar las gracias a Annie Cattrell, el artista con sede en Londres, por la creación de los premios de este año.

http://www.cleanequitymonaco.com