COMUNICADO: Una revista médica australiana publica los descubrimientos de un valioso estudio de Skins(TM)

Actualizado 31/03/2008 18:22:32 CET

BOULDER, Colorado, March 31 /PRNewswire/ --

-- Una revista médica australiana publica los descubrimientos de un valioso estudio sobre la tecnología de compresión de Skins(TM) para los viajeros

-- El estudio indica que Skins(TM) mejora la circulación y reduce el dolor de piernas

Los atletas de élite viajan -- mucho. Y cuando los profesionales competitivos llegan a su destino, están en la pista durante horas. En el deporte profesional no hay tiempo para recuperarse del jetlag, no hay tiempo para volver a hidratarse y volver a centrarse; no hay tiempo para el dolor, molestias y los hinchazones - este es el motivo por el que los campeones deportistas de la NBA, MLS y NFL llevan Skins(TM) durante el vuelo. Llevar Skins(TM) asegura que los atletas están preparados para rendir al nivel óptimo de forma inmediata hasta el aterrizaje.

No es sólo que los atletas necesiten disfrutar de un tiempo posterior al vuelo impecable; los viajeros empresariales experimentan estas mismas presiones. El aumento de los vuelos primarios y las reuniones inmediatas son habituales en el mundo de los negocios de viaje. Al mismo tiempo que Skins(TM) ayuda a los atletas a conseguir el mejor rendimiento, gracias a la utilización de Skins(TM), ayuda a los viajeros de negocios a disfrutar de la alerta, centrándose y disfrutando de una mejor estancia posterior al vuelo.

Gracias a un estudio reciente independiente, lo que los atletas saben y los viajeros empresariales necesitan saber se ha confirmado y publicado a través del Australian Medical Journal; Skins(TM) mejora la circulación en vuelo, al mismo tiempo que reduce de forma considerable el dolor de piernas y aumenta la energía y las alertas - permitiendo una rápida recuperación tras el vuelo. El estudio se ha realizado en veintidós pilotos de Qantas y veinticinco pasajeros, todos ellos con una estancia de más de cinco horas en el avión.

La investigadora Melissa Hagan estudió especialmente los efectos de volar con un tobillo hinchado. También se ha investigado y documentado las evaluaciones de los participantes en relación al dolor de pierna e incomodidad, niveles energéticos, alertas, capacidad de concentración y sueño después del vuelo. Los resultados descubiertos incluyen un descenso de los hinchazones en los tobillos de cerca de 20 mm, además de mejoras en:

-- dolor de piernas - en un 60%

-- molestias en las piernas - en un 50%

-- hinchazones en las piernas - en un 45%

-- nivel de energía - en un 18%

-- nivel de alerta - en un 13%

-- capacidad de concentración - en un 12%

"Los atletas adquieren de forma consistente y llevan Skins(TM) mientras viajan, remarcando lo mucho mejor que se sienten después del vuelo gracias a este producto", explicó Patricia Babka, responsable general de Skins(TM) USA. "Gracias a sus declaraciones que han sido confirmadas por los pilotos de las líneas aéreas y publicadas en una publicación médica respetada a nivel mundial, los viajeros empresariales y los viajeros en general también se podrán beneficiar de las enormes ventajas de llevar Skins(TM) durante el vuelo", afirmó Babka.

Farrol Kahn, de Aviation Health, una organización sin ánimo de lucro comprometida con la promoción de la salud y el bienestar de los pasajeros de líneas aéreas en todo el mundo, cree que Skins(TM) proporciona una mayor ayuda para los pasajeros de las líneas aéreas. "El jetlag es un problema perenne para los viajeros aéreos, y la última solución está disponible en los viajes y recuperación de Skins(TM)", remarcó Kahn.

Para conocer el estudio completo publicado el 21 de enero de 2008 en el Australian Medical Journal, visite la página web http://www.mja.com.au/public/issues/188_02_210108/hag10558_fm.html

Acerca de Skins(TM) USA

Con sede central en Boulder (Colorado), Skins(TM) USA supervisa la distribución en América, incluyendo Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Skins(TM), líder global para la ingeniería, indumentaria de compresión por gradiente, la llevan los atletas profesionales y consumidores activos en todo el mundo. Skins(TM) es el proveedor oficial para prendas de compresión y terapéuticas que llevan 49 equipos deportivos de élite y personas, cubriendo más de 15 deportes principales a nivel internacional.

Las prendas de compresión por gradiente modeladas para el cuerpo Skins(TM) con BioAcceleration Technology(TM) combinan los deportes y las ciencias médicas, diseños patentados y lo mejor de la tecnología de telas inteligentes. Gracias al suministro de un flujo de sangre acelerado, Skins(TM) ha demostrado el éxito en su utilización a través de pruebas científicas y de resultados de laboratorio con el fin de mejorar el rendimiento, resistencia y recuperación muscular. Si desea descubrir un distribuidor o conocer más sobre Skins(TM), visite la página web http://www.skins.net.

Página web: http://www.skins.net

