COMUNICADO: Rivet Radio proporciona actualizaciones de CustomWeather a los oyentes de todo el mundo

Publicado 27/04/2015 13:19:15 CET

--- El audio inteligente se hace local con su primera asociación internacional

CHICAGO, 27 de abril de 2015 /PRNewswire/ -- Rivet Radio [http://www.rivetnewsradio.com/], la plataforma de audio inteligente, anunció hoy que comenzará a añadir informes meteorológicos locales para las 30 ciudades principales de todo el mundo. En asociación con CustomWeather, este nuevo contenido geo-destinado permitirá a los usuarios mundiales recibir previsiones locales precisas en su ciudad cada mañana por medio del canal de audio avanzado de Rivet Radio.

"Nos hemos centrado en sobrecargar nuestra experiencia internacional para la audiencia de Rivet Radio en este primer trimestre", afirmó el consejero delegado de Rivet, John MacLeod. "La ampliación de nuestra oferta internacional y local es obligatoria para nuestra base de oyentes y nuestra audiencia cada vez mayor. Con el uso de la geolocalización y las principales soluciones de despliegue de audio de tipo meta-tagging de Rivet Radio, hemos conseguido canalizar el canal de audio para las audiencias locales adecuadas".

En asociación con CustomWeather, las actualizaciones meteorológicas de Rivet prestarán servicio a millones de personas en las siguientes ciudades: Londres, París, Berlín, Roma, Moscú, Pekín, Tokio, Singapur, Nueva Delhi, Sydney, Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad del Cabo, Tel Aviv, Teherán, Bagdad, Riyadh, Yakarta, Lagos, Dar es Salaam, Madrid, Estambul, Seúl, Manila, Karachi, Dubai, Atenas, Bangkok y Santiago.

Geoff Flint, director general y consejero delegado de CustomWeather, añadió: "Nuestra asociación con Rivet proporcionará a millones de usuarios finales las previsiones meteorológicas precisas y globales por las que CustomWeather es conocida. El objetivo mundial de Rivet complementa nuestro compromiso con la cobertura mundial - cubrimos más de 80.000 localizaciones mundiales en más de 75 idiomas. Ofrecer una emisión meteorológica personalizada para la plataforma de Rivet encaja de forma natural con nosotros, y estamos impacientes por apoyar el éxito y crecimiento continuado de Rivet".

CustomWeather se une a la lista cada vez más grande de principales asociaciones actuales de Rivet con las destacadas marcas de medios, incluyendo The Associated Press, American Public Media y Crain's Business. La expansión meteorológica mundial marca la primera asociación de contenido internacional para Rivet Radio.

Acerca de CustomWeather, Inc.CustomWeather, con sede en San Francisco, ofrece las soluciones meteorológicas más destacadas de la industria para apoyo de decisiones y aplicaciones de consumo. CustomWeather genera previsiones meteorológicas granulares para más de 200 países, proporcionando servicios meteorológicos sofisticados para las principales compañías en una variedad de industrias. Desde hace una década, CustomWeather ha sido la principal solución de una sola parada para servicios meteorológicos históricos, en tiempo real y de previsión. Si desea más información visite la página web www.CustomWeather.com [http://www.customweather.com/].

Rivet Radio, Inc.Descrita por Apple como "The Best in Bite-Sized News" y como "Start Up To Watch" según Chicago Innovation & Built in Chicago en 2015, Rivet proporciona noticias de audio personalizadas y de múltiples plataformas y muestra historias de todo el mundo. Rivet ha crecido, pasando de iPhone [https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=766086140], Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rivet.app], Amazon [http://www.amazon.com/Rivet-Radio-News/dp/B00SNENYZI/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1422303969&sr=1-1] y aplicaciones para coche a ser una plataforma que se usa en la Audio of Things global para millones de oyentes. Se trata de la reimaginación de la radio.

