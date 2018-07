COMUNICADO: Vanda recibe opinión para HETLIOZ® (tasimelteon) para tratar la enfermedad del sueño retrasado non-24-horas (y 2)

Publicado 27/04/2015 14:15:51 CET

ADVERTENCA ACERCA DE LAS DECLARACIONES DE FUTUROVarias de las declaraciones de este comunicado son "declaraciones de futuro" según las leyes de seguridad. Las declaraciones de futuro se basan en las expectativas actuales que implican riesgos, cambios en las circunstancias, presunciones e incertidumbres. Entre los factores importantes que podrían causar que los resultados reales fueran diferentes materialmente de los reflejados en las declaraciones de futuro de Vanda están, entre otros, las presunciones de Vanda relacionadas con el estado normativo de HETLIOZ() en la Unión Europea y otros factores que se describen en las secciones "Risk Factors" y "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" del informe anual de Vanda en Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014, archivado con la SEC y disponible en la página web de la SEC a través de www.sec.gov [http://www.sec.gov/]. Además de los riesgos descritos anteriormente y en el informe anual de Vanda en Formulario 10-K y los informes trimestrales en Formulario 10-Q, otros factores desconocidos o no predecibles podrían afectar además a los resultados de Vanda. No se puede asegurar que los resultados reales o desarrollos anticipados por Vanda se consigan, o en caso de conseguirse de forma sustancial, que tengan las consecuencias esperadas o los efectos sobre Vanda. Por ello, no se puede asegurar que los resultados indicados en dicha declaración de futuro.

Todas las declaraciones de futuro escritas y verbales atribuibles a Vanda o a cualquier persona que actúe en su nombre están cualificadas de forma expresa en su totalidad por medio de las declaraciones de futuro contenidas o indicadas aquí. Vanda insta a tener precaución a los inversores para que no se fíen demasiado en las declaraciones de futuro existentes. Vanda lleva a cabo además las realizaciones en su nombre. La información de este comunicado solo se suministra hasta la fecha de su publicación, y Vanda no tiene obligación, y rechaza de forma específica, la actualización o revisión de las declaraciones de futuro, ya sean como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros.

La información de prescripción completa en Estados Unidos para HETLIOZ() está disponible a través de www.HETLIOZ.com [http://www.hetlioz.com/].

HETLIOZ() es una marca registrada de Vanda Pharmaceuticals Inc.

