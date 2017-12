Dónde invertir para obtener la mejor rentabilidad en 2018

Actualizado 20/12/2017 9:10:07 CET

MADRID, 20 Dic. (EDIZIONES) -

El 2017 está llegando a su fin y los inversores, que ya dan por cerrado este ejercicio, tienen la mirada puesta en el año que entra. Todos coinciden: 2018 se presenta positivo para Europa y especialmente para España.

Para el próximo año los analistas destacan algunas inversiones clave para obtener la máxima rentabilidad posible del 2018:

LA RENTA VARIABLE EUROPEA SERÁ LA REINA

Los expertos están de acuerdo respecto al futuro de la Bolsa en Europa. Desde Bankinter defienden una estrategia pro-Bolsa y aseguran que en el próximo ejercicio el principal riesgo será quedarse fuera de ellas a pesar de las dudas que puedan generar 'a priori'.

Con ellos coinciden también los expertos de Renta 4 Banco, desde donde otorgan al Ibex 35 un objetivo de 11.000 puntos en 2018 (desde Bankinter lo establecen en los 11.751 puntos) defendiendo la inversión en renta variable europea durante el próximo año frente a la inversión en renta fija.

También prevén vientos favorables en el mercado variable europeo desde Self Bank. Sus expertos recomiendan una cartera con el 10% de activos de este tipo para perfiles conservadores y con el 20% para perfiles agresivos.

Por su parte, Banca March señala también este mercado como atractivo y prevé que se vea respaldado por la evolución positiva de los resultados empresariales en Europa.

DESTACA EL MERCADO ESPAÑOL

Entre los mercados europeos XTB resalta el español, que según este equipo de analistas, atravesará un momento muy positivo provocado por la continuidad del crecimiento de la economía del país, que previsiblemente completará su tercer año con un incremento por encima del 3%, y por el posible fin de la inestabilidad política tras las elecciones catalanas.

El analista de XTB Javier Urones cree que las mejores oportunidades vendrán de la mano de las socimis en el sector inmobiliario, del que destaca a Merlin Properties, una compañía dedicada a la compraventa y arrendamiento de inmuebles que actualmente cotiza por debajo de los 11,40 euros por su exposición a Cataluña y de la que esperan una recuperación que la haga cotizar en los 12,20 euros por acción durante 2018.

Urones señala también como oportunidad, para los perfiles de inversor más arriesgados, compañías que han atravesado dificultades en 2017 como Siemens Gamesa o Técnicas Reunidas, dos entidades para las que prevé un futuro mucho más despejado durante 2018.

Otras compañías del Ibex 35 de las que se prevé obtener rentabilidad positiva durante el próximo año son Acerinox, Gas Natural, Mediaset, Meliá, Repsol y Telefónica, entidades por las que ha apostado Ahorro Corporación para dar forma a su cartera de valores; y Amadeus, Aena y Red Eléctrica, en las que los expertos de Bankinter también ven una buena coyuntura para comprar.

La responsable de Desarrollo, Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank, Victoria Torre, añade también a la lista a Inditex, Acerinox y Ferrovial. Torre explica que Self Bank ha seleccionado estos valores para su cartera por motivos diferentes.

La compañía de Amancio Ortega ha sido seleccionada por su alto nivel de caja y amplio margen de maniobra, Acerinox destaca por el buen comportamiento del mercado automovilístico y de los vehículos eléctricos, en los que se utiliza acero inoxidable para proteger las baterías; y por último, Ferrovial llama la atención de los expertos del banco por su potencial de revalorización, que sitúan en el 17%.

En el resto de Europa despuntan las compañías alemanas RWE y Continental, ambas destacadas por los expertos de XTB como inversión en el mercado europeo por su estabilidad y altas expectativas de negocio.

LA BANCA ESPAÑOLA: TANTO LA GRANDE COMO LA MEDIANA

La banca destaca por sí misma como oportunidad de inversión en 2018. Urones (XTB) defiende que el sector financiero está teniendo una evolución muy positiva tanto por parte de los grandes bancos, Santander (también señalado como oportunidad de inversión por los expertos de Bankinter) y BBVA, como de los medianos, que tienen mayor exposición a España y para los que prevén también datos positivos en el próximo ejercicio.

MERCADOS EMERGENTES

Invertir en emergentes también será una buena oportunidad. Así lo defienden desde el banco privado Union Bancaire Privée (UBP), quienes apuntan a una recuperación cíclica de los mercados de China, Brasil y Rusia.

XTB y Bankinter, por su parte, destacan India, un país que según estos expertos no cumple con las características generales de los emergentes y donde aprecian apertura y oportunidades para comprar.

MATERIAS PRIMAS PARA EL LARGO PLAZO

En UBP ponen el ojo en las materias primas o 'commodities' como una buena oportunidad inversión a largo plazo para quienes busquen esto en 2018, por la mejora de las perspectivas en el sector industrial.

¿ESTADOS UNIDOS? NO HAY CONSENSO

Por último, el mercado estadounidense, posible inversión sobre la que no hay consenso. Desde UBP defienden que en los próximos meses la renta variable americana obtendrá rentabilidades de dos dígitos, convirtiéndose en una de las principales oportunidades del inversor.

Con ellos coinciden desde Bankinter, donde se recomienda a los inversores comprar aprovechando la oportunidad que podría dar el incremento de los beneficios empresariales provocado por la reducción del impuesto de sociedades.

Pero en XTB no lo ven tan claro. Este equipo de analistas apunta a que, por el momento, las subidas en las Bolsas, que solo han estado más altas en la burbuja de las '.com', no se está viendo reflejada en los beneficios de las compañías.

Urones explica que el plan fiscal de Trump ya se ha descontado en las Bolsas y que lo que queda por el momento es ver cómo afectará la reforma a los beneficios de las compañías, porque de no notarse, podría provocar una estampida el mercado.