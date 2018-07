Andalucía "no es optimista" sobre el resultado para España de la reforma del algodón

Actualizado 31/03/2008 22:18:42 CET

BRUSELAS, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, reconoció hoy en Bruselas que "no es optimista" respecto a lograr las aspiraciones de España en la reforma del sector del algodón. "Sería irracional pensar que vamos a conquistar esas posibilidades porque --dijo el consejero-- participamos en un partido de uno contra 26", en referencia a que la postura de España no es secundada por ningún Estado miembro.

La delegación española defiende que el 80 por ciento de la ayuda sea acoplada a la producción y que el 20 por ciento restante se distribuya en función de la superficie, mientras que la Comisión apuesta por mantener el reparto actual de las ayudas, es decir, un 65 por ciento desacopladas y un 35 por ciento acopladas.

El Parlamento Europeo debatirá mañana, por primera vez, el proyecto de informe sobre la reforma del sector del algodón y su decisión será únicamente consultiva. Según afirmó Pérez Saldaña, la comisaria del ramo, Mariann Fischer- Boel, ya avisó de manera "clara, rotunda y precisa" que la cuestión de los porcentajes no será "en ningún caso" objeto de debate. Sí podrían negociarse "aspectos técnicos" que puedan mejorar las condiciones de la ayuda acoplada, lo que para el consejero significa "ni perder ni un solo euro (más) de los que viene perdiendo Andalucía".

Así las cosas, Pérez Saldaña indicó que la situación es "compleja" y "difícil" porque, insistió, "hay 26 países con posiciones contrarias a la nuestra". El consejero andaluz apuntó que su impresión es que el proyecto de informe que se debatirá mañana "mantiene una postura de apoyo a la comisaria" con respecto al reparto de ayudas.

Sin embargo, si consideró de manera "positiva" las mejoras técnicas que incluye el documento. Tras el debate, precisó, habrá tiempo para "valorar" y "analizar" la postura de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Y también para definir el posicionamiento político del Gobierno de la Junta de Andalucía al respecto de aquí "al mes de mayo", fecha en la que el Consejo de ministros del ramo de la Unión Europea aborde el debate.

Pérez Saldaña subrayó el "daño tremendo" que en los últimos tres años ha supuesto para el sector "la decisión final de no suspender la reglamentación" y que ha provocado un descenso "del 30 por ciento de la superficie dedicada a este cultivo en Andalucía". Los tres años de espera para conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre el recurso presentado por España han hecho, apuntó, que "30.000 hectáreas del cultivo de algodón han dejado de serlo".

Ante la posibilidad de acudir de nuevo a la corte europea si no quedan satisfechos por la reforma, Pérez Saldaña no descartó esta opción. No obstante, precisó, se trata de una "decisión política" que debe ser tomada por el Gobierno de España y por el de Andalucía, "ambos en funciones en estos momentos".