España y Francia creen que la agricultura no puede ser "moneda de cambio" de la reforma de la OCM

Actualizado 04/06/2007 21:22:22 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, coincidió hoy con su homóloga francesa, Christine Lagarde, en que la agricultura no puede ser la "moneda de cambio" de la reforma de la Organización Común de Mercado de frutas y hortalizas (OCM), según anunciaron hoy en rueda de prensa.

Tras intercambiar impresiones y puntos de vista sobre las cuestiones que se debatirán la próxima semana en el Consejo de Ministros de la UE, ambas coincidieron en que es necesario avanzar en las negociaciones sobre la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, siempre y cuando la agricultura no sea la "gran perjudicada".

En concreto, señalaron que hay puntos de la reforma de la OCM que tienen que mejorarse como los mecanismos de gestión de crisis a corto y a largo plazo, dado que la CE limita el acceso sólo a los socios de organizaciones de productores.

Asimismo, ambas ministras reasaltaron la importancia de establecer una moratoria para el desacoplamiento de las ayudas a frutas y hortalizas para la transformación para que algunos cultivos, como la remolacha en Francia, puedan adaptarse al nuevo sistema sin dificultades.

Por otro lado, Espinosa aseguró que en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el 11 de junio, España y Francia mantendrán una postura común respecto al plan de recuperación de la anguila y del atún rojo, ya que ambos países pretenden llevar a cabo una pesca "responsable y sostenible".

FRENTE COMÚN EN EL VINO

Respecto a la OCM del vino, las ministras aseguraron que no han hablado sobre este tema porque no es uno de los puntos del día del próximo Consejo de Ministros. No obstante indicaron que han acordado reunirse a partir del 4 de julio, tras conocer la propuesta de reforma de la CE, para crear un frente común.

En este sentido, Espinosa dijo que no se puede trabajar sobre informes o documentos de estudio y que por esta razón hay que esperar a conocer el documento oficial de la CE.

Finalmente, ambas ministras apostaron por mantener una "relación bilateral y fructífera" y seguir trabajando de forma conjunta en lo que se refiere a la agricultura, la pesca y la alimentación.

"Somos vecinos y queremos resolver los conflictos de forma armoniosa y simplificada para España y para Francia", aseguró la ministra francesa.