UE abre mañana la recta final de las negociaciones para la reforma del vino en diciembre

Actualizado 25/11/2007 13:00:12 CET

La CE presentará a los ministros su propuesta para enmendar la reforma del algodón, que no varía el régimen de ayudas

BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE darán mañana inicio a la recta final de las negociaciones para lograr un acuerdo sobre la reforma de la organización común del mercado (OCM) del vino en la fecha prevista, el mes de diciembre, en una reunión en la que la Comisión Europea y la Presidencia portuguesa de la UE irán escuchando en reuniones individuales a los distintos países para tratar de ir acercando posturas.

El Consejo de Agricultura y Pesca de octubre determinó que era posible llegar a un acuerdo político en la fecha deseada, el mes de diciembre, algo en lo que se va a seguir trabajando en la sesión de mañana y el martes. Según indicaron fuentes diplomáticas, está previsto que la ministra española, Elena Espinosa, se reúna en trilateral con la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, y con el ministro portugués y presidente del Consejo, Jaime Silva, el lunes a las 16.30 horas.

Las fuentes señalaron que España es "optimista" con respecto al resultado de la negociación que, de momento, está teniendo en cuenta los puntos "más importantes" para el Ministerio. Entre ellos, citaron la inclusión en los presupuestos nacionales para el sector del vino de un pago directo "alternativo" a las medidas de apoyo que, como a la destilación, desaparecerán en la reforma, de manera que los productores no vean reducida su renta y tampoco se distorsione el mercado.

Añadieron que una de las pretensiones españolas es que la reforma del vino recoja un sistema de ayudas similar al que se pactó el pasado mes de junio para las frutas y hortalizas destinadas a la transformación, es decir dar una ayuda a la producción de uva siempre que exista un contrato con la industria para transformarla en vino.

De momento uno de los elementos que se ven como más problemáticos es el empeño de Alemania, apoyada por otros países del norte y este de Europa, de que se permita la adición de azúcar en el vino, la denominada chaptalización, que es otra medida que la Comisión quiere eliminar.

Se añaden otras reclamaciones como la intención de algunos países centroeuropeos de que se agrupe bajo el concepto de "vino" a bebidas producidas no a base de uva, sino de otras frutas o de flores.

ALGODÓN

Otro de los temas importantes para España del Consejo es la presentación por parte de la Comisión Europea de su propuesta para enmendar la reforma del algodón de 2004. A instancias del Gobierno español, el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) la declaró ilegal porque no incluía un estudio sobre el impacto que el nuevo régimen tendría para los agricultores y para la industria desmontadora.

El pasado 9 de noviembre Bruselas presentó una nueva propuesta que, esta vez sí, incluye el análisis de impacto, pero mantiene invariable el régimen de ayudas del sector, el 35% acopladas y el 65% desacopladas.

Fischer Boel aseguró esta semana que este sistema de subvenciones es "adecuado" y que se ciñe a lo que contempla para este sector el Tratado de Adhesión de España a la UE. Fuentes comunitarias indicaron que Bruselas cuenta con que se adopte su propuesta, previsiblemente en diciembre, debido a que es igual a la que ya aprobaron los países de la UE en 2004.

"No esperábamos otra cosa, porque es muy duro que la Comisión asuma que se ha equivocado", señalaron por su parte fuentes diplomáticas, que afirmaron que España y Grecia -los dos principales productores de algodón de la UE y, por tanto, más perjudicados por la reforma_trabajan de manera coordinada para tratar de "encontrar el punto de equilibrio". A diferencia de la Comisión, calcularon que el acuerdo podría no llegar hasta el mes de febrero, puesto que la siembra no es hasta el mes de abril.

CEREALES Y LICORES

Por otra parte, está previsto que el Consejo adopte la propuesta de la Comisión para suspender los derechos a la importación de cereales durante la temporada actual, que termina el 30 de junio de 2008, como modo de atajar "la excepcionalmente tensa situación de los mercados de cereales en la UE y en todo el mundo", explicó la Comisión.

Bruselas recuerda que esto es una medida excepcional que se dirige a los escasos derechos de importación de cereal que quedan en la actualidad, mientras que fuentes españolas celebraron una medida que, recordaron, ya reclamó Espinosa.

También se espera que los ministros adopten el nuevo reglamento relativo a la definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas, que las fuentes subrayaron que satisface plenamente a España porque recoge sus demandas para licores como el brandy, la sidra, los orujos o el ron miel de Canarias.

Por último dentro de los puntos de agricultura, Fischer Boel presentará a los ministros la comunicación que adoptó la Comisión el martes pasado para "modernizar" la Política Agrícola Común (PAC) y en el que, entre otros elementos, Bruselas busca eliminar definitivamente las ayudas directas a favor del pago único y aumentar, hasta el 13%, la modulación, es decir la transferencia de pagos agrícolas al desarrollo rural.

BACALAO Y ATÚN

El comisario de Pesca, Joe Borg, informará a los ministros europeos sobre la marcha de las negociaciones con Noruega para el reparto del total admitido de capturas en el mar del Norte (TAC) para 2008, que está previsto concluyan el 26 de noviembre.

Las fuentes constataron que se están negociando cifras similares a las de este año, por lo que cabe esperar que a España le corresponderá una cuota parecida a las 2.300 toneladas de bacalao que se le asignaron en 2007 en una zona donde faenan 14 pesqueros españoles.

Por otra parte, se espera alcanzar un acuerdo político sobre el plan plurianual de 15 años de duración para la recuperación del atún rojo en el Mediterráneo, que prevé una reducción gradual de las capturas desde 32.000 toneladas en 2006 a 25.500 en 2010 e incrementa notablemente el peso mínimo del atún que podrá desembarcarse, de 10 a 30 kilogramos.

Incluye otras medidas de control, como inspecciones internacionales y obliga a que los barcos pesqueros se registren para tener una imagen clara de su capacidad de pesca.

Asimismo, Borg presentará a los ministros un documento de estrategia aprobado por la Comisión recientemente para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (la denominada INDNR) que prevé, entre otras, medidas contra los operadores y buques que la lleven a cabo y los países pabellón que las amparen para "cerrar" el mercado europeo a los productos pesqueros capturados por estos medios mediante la exigencia de un certificado de legalidad y la creación de "listas negras" de barcos y países, tanto europeos como extracomunitarios.