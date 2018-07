(Ampl.) E.ON juzga irrelevante la información que le dio Endesa y cree infundadas las críticas de Gas Natural

Actualizado 26/01/2007 20:27:26 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

E.ON replicó hoy que la información que le proporcionó Endesa y que fue motivo de la denuncia interpuesta por Gas Natural por presunto uso de información privilegiada "no es relevante" para el inversor, y cree "infundadas" las acusaciones de la gasista, según la documentación remitida por la compañía a la Securities Exchange and Commission (SEC) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo alemán explica que la información fue proporcionada por representantes de Endesa en el contexto de una 'due diligence limitada' de la eléctrica que se llevó a cabo durante enero y febrero de 2006, y durante una reunión celebrada el pasado 7 de junio.

Además, E.ON afirmó que no se ha verificado con exactitud la información aportada ni que ésta sea completa, y señaló que esta documentación "puede contener errores". En este sentido, apuntó que "no se pueden hacer responsables de la exactitud de la información ni de que Endesa no haya informado a E.ON de hechos que pueden haber sucedido o que puedan afectar a la relevancia o exactitud de la información".

La compañía que preside Wulf Bernotat subrayó que la documentación fue proporcionada "con considerable antelación" a la presentación de la oferta, al tiempo que dejó claro que no se ha puesto a disposición de E.ON ninguna actualización de la información de la 'due diligence limitada'.

El grupo alemán indicó que parte de esa documentación está incluida en la demanda presentada por Gas Natural el pasado 8 de diciembre y está a disposición del público a través del pago de una tasa en la página web Pacer Service Center, donde se incluyen notas, resúmenes y documentos proporcionados por Endesa.

E.ON enumeró esta documentación presentada por Gas Natural, donde se explica que la adquisición por parte del grupo alemán no daría lugar a la aplicación de ninguna clausula de control negativa en ningún contrato relevante de Endesa.

Con respecto a la 'joint venture' de Endesa Snet, la información refleja que si Endesa vendiera su participación en la filial francesa y dicha trasmisión no fuera aprobada por la mayoría del consejo de Snet, otros accionistas la filial tendrían derecho a vender sus acciones por un valor razonable. Además, recuerda que existe la prohibición hasta el 31 de diciembre de este año de vender por un precio superior al contenido en el contrato de compraventa de acciones de septiembre de 2004, salvo que se paguen los importantes diferidos.

Asimismo, indica que los gastos de Endesa en mantenimiento de inmovilizado en activos de trasmisión ascendieron a 490 millones de euros en 2004 y a 1.040 millones en 2005. También refleja las presiones de gastos de mantenimientos realizadas en diciembre de 2005 para 2006-2009, e indica que los mismos pueden ser aplazados, si bien no por debajo de una inversión anual de 700 millones de euros.

Por otro lado, la información muestra que entre 5.200 millones y 6.000 millones del total de la deuda de América Latina han sido financiados localmente sin garantía otorgada por Endesa o sin recurso a la misma.

SINERGIAS CON GAS NATURAL POR 80-100 MILLONES.

Endesa estima que Gas Natural podría tener sinergias de aproximadamente 80 y 100 millones de euros anuales por la adquisición de la eléctrica. Estas sinergias también podrían ser posibles para otros adquirentes potenciales que no dependen de solapamientos geográficos, según la documentación incluida en la 'due diligence limitada'.

Además, apunta que Endesa estima que sus proyecciones de beneficios para 2009 se ajustarán de 7.500 millones de euros a aproximadamente 8.000 millones de euros. Igualmente, señala que una adquisición de Endesa no afectaría a la posibilidad de utilizar créditos fiscales de 2004 por un valor aproximado de 392 millones, y de recuperar impuestos ya liquidados en 2004, por unos 75 millones de euros.

Por último, la documentación indica que el déficit de tarifa en España de Endesa en 2006 asciende a un total de 2.900 millones, mientras que el importe total del déficit de tarifa recuperable relacionado con el negocio de las islas se espera que ascienda a 800 millones.

ACTUALIZACION DE DATOS EN EL FOLLETO.

Además, E.ON remitió hoy su folleto de la OPA sobre Endesa al regulador americano coincidiendo con el inicio del plazo de aceptación de la oferta, que, debido al tiempo transcurrido desde la fecha de autorización de la misma por la CNMV (16 de noviembre), "contiene determinada información más actualizada que la del folleto español", según el grupo alemán.

Esta información adicional del folleto se refiere a los contactos entre E.ON y Endesa anteriores al lanzamiento de la OPA, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2006, actualizaciones sobre las acciones legales que comenzaron con anterioridad y posterioridad al 16 de noviembre, así como el desarrollo de los procedimientos regulatorios o derecho de la competencia relativos a la oferta en diversas jurisdicciones, entre ellas la oposición de la Comisión Europea a la resolución del Ministerio de Industria del pasado 3 de noviembre sobre las condiciones impuestas por la CNE a la oferta.

En el grupo alemán informa de que mantuvo contactos con Citigroup y Deutsche Bank, asesores de la eléctrica española respecto a la oferta de Gas Natural, en los meses de septiembre y octubre.

Además, sus conversaciones con Endesa tuvieron lugar por primera vez el 1 de diciembre de 2005, con una reunión en Essen (Alemania) entre el presidente de E.ON, Wulf Bernotat y el consejero delegado de la compañía española, Rafael Miranda, anteriores a la decisión de lanzar una oferta.

E.ON, de todas maneras, considera que los contenidos del folleto español y del estadounidense son "sustancialmente idénticos, si bien existen determinadas diferencias entre ambos documentos debidas a las distintas formalidades o informaciones de detalle exigidas por la legislación española y estadounidense".