Economía/Empresas.- AENA prevé un beneficio antes de impuestos de 16 millones para este año

Actualizado 06/12/2011 14:00:18 CET

El nuevo Gobierno tendrá que decidir si continúa con el proceso de privatización de AENA o lo modifica

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

AENA prevé obtener un beneficio antes de impuestos de 16 millones de euros para 2011, "una buena noticia" para el presidente del gestor aeroportuario, Juan Ignacio Lema, si se tiene en cuenta que cuando ocupó su cargo, en abril de 2009, las previsiones apuntaban a que el ente, con el volumen de tráfico de entonces y su anterior estructura de costes, no ganaría dinero hasta 2017.

El Grupo AENA logrará un beneficio consolidado de unos dos millones de euros este año, que sumados a los de sus filiales Aena Internacional y Centros Logísticos Aeroportuarios, Clasa, permitirán a la compañía abandonar los 'números rojos' cinco años antes de lo previsto. Ya en abril el Gobierno avanzó que de confirmarse la recuperación del tráfico aéreo AENA entraría en beneficios en 2012.

"Navegación Aérea tendrá beneficios pero Aeropuertos todavía no", reconoció Lema en una entrevista con Europa Press. Esto se debe a la reforma estructural del control aéreo, que ha supuesto la reducción de la masa salarial de los controladores --de los 780 millones de euros en 2008 a los 480 millones en 2010--, y al programa de austeridad, ya en vigor, para reducir sus costes en 700 millones de euros en cuatro años. En 2010, AENA redujo un 55% sus pérdidas, hasta 157 millones de euros.

Lema defendió que los datos demuestran que tanto la nueva ley de control como el convenio colectivo, a raíz del laudo, están "dando buenos resultados". "Estamos aplicando la ley y el laudo, seguimos en contacto y negociando con el sindicato de controladores y estaremos siempre dispuestos a negociar todos aquellos aspectos que son negociables dentro del nuevo marco", defendió.

Operativamente, las tarifas de ruta (control) se redujeron un 7,5% en 2010, aún vigentes este año, y se volverán a rebajar otro 7,5% en 2012. "En 2008, con una tasa de ruta de 84 euros de media, perdimos 200 millones de euros en Navegación Aérea, hoy con 78 euros, ganamos dinero", apuntó.

La puntualidad en los aeropuertos de la red mejoró un 10% el pasado mes de octubre con respecto al mismo mes de 2010, las demoras en navegación aérea mejoraron un 70% y los índices de seguridad --medidos por incidentes declarados-- mejoraron un 20% en los diez primeros meses del año.

"MUCHAS COSAS POR HACER".

Sin embargo, la CE ha recomendado a España, entre otros países -Reino Unido, Alemania, Austria y Francia-- que impulse medidas para reducir el retraso medio de vuelos ligados a la gestión del tráfico aéreo y a la reducción de costes y le ha dado un plazo de dos meses para revisar su plan nacional para cumplir con los objetivos marcados para 2014.

Lema reconoció que "quedan muchas cosas por hacer" y aseguró que los parámetros marcados para 2014 implican "un proceso progresivo". "En España estamos haciendo nuestros deberes, la tarifa de ruta se ha rebajado hasta un 15% en dos años, por debajo de la media de los cinco principales proveedores de control de la UE", recordó, para añadir que los países que no cumplen todavía con estos parámetros son los de mayor tráfico aéreo. De hecho, suponen el 80% del tráfico aéreo europeo.

"Hemos licitado ya el control de 13 torres, lo que bajará de nuevo los costes de control de torre, pero las reformas tienen que continuar. No podemos para aquí (...) Queremos seguir siendo competitivos, pretendemos seguir teniendo rebajas, pero las tasas aeroportuarias admiten una subida", matizó.

Como ejemplo de que todavía se puede mejorar, Lema señaló que en Barajas la torre de control registró 411.00 movimientos, con una plantilla media de 110 controladores y una retribución media de 200.000 euros, mientras que en Heathrow, Londres, se dieron salida a 477.000 aviones, con 60 controladores y una retribución media de 110.000 euros. "Hasta que lleguemos a esos niveles de eficiencia, y a ser posible superarlos, tenemos que seguir trabajando", defendió.

Además, explicó que las tarifas de los aeropuertos españoles, sobre todo los grandes como Barajas y El Prat, son más bajas que las de sus competidores. Así, la tasa internacional de pasajeros en Barajas se sitúa en los 11 euros, frente a los 56,9 euros de media de Heathrow, Frankfurt, Amsterdam y París, un 400% más cara. En Barcelona-El Prat es de 10 euros, frente a los 30 euros de Milán o Munich, que también mueven 30 millones de pasajeros.

LICITACIÓN DE BARAJAS Y EL PRAT.

Sobre el aplazamiento de las licitaciones de las concesiones de Madrid-Barajas y el Barcelona-El Prat hasta el próximo 31 de enero, Lema insistió en que conceder una prórroga de tres meses era "lo más sensato", ante las dificultades de financiación manifestadas por los consorcios que pujan por dichos contratos.

No obstante, admitió que el nuevo Gobierno será "el que lógicamente tenga la última palabra para decidir si continúa con el proceso o lo modifica".

UN 6% MÁS DE TRÁFICO AÉREO.

En cuanto al volumen de tráfico, la red de Aena Aeropuertos cerrará 2011 con un aumento del 6%, que rondará los 200 millones de pasajeros, y un leve incremento del 0,1% en Madrid-Barajas, según avanzó Lema. En 2010, recibieron 192,78 millones de viajeros, un 2,7% más.

Para la temporada de invierno, los 'slots' "no son tan buenos como en verano, en un país como España donde para el tráfico aéreo el turismo es fundamental, el tráfico en invierno no crece, el movimiento de aeronaves decrece, pero a lo largo del año será positivo". Para 2012, las previsiones "no serán tan buenas como este año, pero serán positivas".

Con respecto a la huelga de Iberia, Lema reiteró que el ente "facilitará la operación en todo lo que sea posible, siempre dentro de la legalidad, y pondrá todo de su parte para que el conflicto se solucione y no tenga lugar, si es posible".