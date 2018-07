Arranz muestra su satisfacción por acuerdo con Pascual que da estabilidad de futuro a ambas empresas

Actualizado 10/12/2008 13:36:46 CET

Destaca la generosidad de la Familia Pascual y recuerda con cariño a su antiguo socio quien cree que se sentiría orgulloso de este acuerdo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Inmobiliario RA Capital, Ricardo Arranz, mostró hoy su satisfacción por los acuerdos alcanzados con la familia Pascual que proporcionarán estabilidad de futuro tanto a su grupo inmobiliario como al de la Familia Pascual y por haber aclarado todos los "malentendidos personales" que surgieron en torno al conflicto.

Estos acuerdos cierran un periodo de diez años de pleitos que comenzaron en 1997 cuando Tomás Pascual y Ricardo Arranz comenzaron a mantener serias diferencias por el acuerdo de separación del grupo inmobiliario propiedad de ambos.

"Desde nuestra compañía estamos absolutamente satisfechos, después de un largo periodo de negociación, de los acuerdos a los que hemos llegado con la familia Pascual y sobre todo con el presidente del Grupo, Tomás Pascual Gómez Cuétara", señaló Arranz en declaraciones a Europa Press.

Además, añadió que se trata de un acuerdo que da "estabilidad de futuro tanto al grupo inmobiliario Pascual como a RA Capital "dejando claro los activos que en un futuro van a desarrollar unos y otros".

GENEROSIDAD.

Arranz destacó la "generosidad" de la familia Pascual y especialmente el "empeño" de Tomás Pascual Gómez Cuétara por cerrar un acuerdo.

Según relató, a principios de este año Pascual Gómez junto con el presidente de Garrigues Abogados, Antonio Garrigues Walker, le plantearon que antes de tener sentencia se sentaran a negociar una posibilidad de acuerdo, algo que Arranz considera "un paso importantísimo" por parte de Pascual. "Nosotros recogimos el testigo y hemos estado trabajando desde principios de año para lograr este acuerdo que en estos momentos nos satisface a ambos", agregó.

De su antiguo socio, Tomás Pascual Sanz, fallecido en febrero de 2006, aseguró que guarda un recuerdo "muy cariñoso" --así como de toda su familia-- de los 16 años de trabajo conjunto y destacó su "magnífica" labor empresarial, que le convirtió en uno de los empresarios más importantes del país.

DESAVENENCIAS SUPERADAS.

"Juntos formamos el grupo inmobiliario AR&P y hoy me da muchísima pena no poder pasar con él estos momentos porque fueron muchos años de trabajo en conjunto donde no tuvimos nunca ningún problema y las desavenencias surgieron justo a la separación, pero gracias a Dios ya están superadas", dijo.

Asimismo, aseguró que Tomás Pascual estaría hoy muy orgulloso de haber llegado al cierre de este contencioso por la vía del entendimiento en vez de por la vía judicial, "porque él era una persona más de acuerdos que de desacuerdos".