Cartera Hotelera decidirá mañana sobre la oferta de BBVA y Amancio Ortega en Occidental Hoteles

Actualizado 28/02/2007 20:01:43 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Cartera Hotelera se prevé reunir mañana para tomar una decisión sobre la oferta de compra presentada de forma conjunta por BBVA y Amancio Ortega, que asciende a 700 millones de euros más 270 millones de la deuda del grupo, para la compra de la cadena Occidental Hoteles, según señalaron a Europa Press fuentes cercanas a la operación.

Los accionistas que representan al menos el 90% del capital social de Occidental Management, entre los que se encuentra Sil Investments --sociedad controlada por Cartera Hotelera en un 57,90%-- pusieron a la venta el 100% de sus acciones en el grupo hotelero.

Al poco tiempo BBVA y Amancio Ortega presentaron una oferta que convenció a los principales accionistas, Mercapital y 'La Caixa' ya que respaldaba al equipo gestor de la cadena dirigida por Gregorio de Diego, aunque aún no hay ningún acuerdo firmado a falta de perfilar algunos detalles.

Concretamente, la oferta llegó dos meses después de que la cadena eligiera a Goldman Sachs para que se hiciera cargo de la venta del 100% del capital del grupo. La venta también incluye el 50% de Soteltur, sociedad participada al 50% por La Caixa y Occidental.

En el caso de que la oferta no fuese aceptada, la cadena hotelera Barceló presentará una oferta de compra por el 80% de la hotelera, según confirmaron a Europa Press fuentes de la cadena. Por el momento el grupo hotelero balear no ha presentado ninguna oferta pero la planteará si se da una segunda oportunidad. La compañía por lo tanto se encuentra "a la espera" de que se resuelva la oferta presentada. "En el caso de que se acepte no habrá nada pero en el caso contrario, analizaremos el portfolio de Occidental Hoteles y plantearemos una oferta", señalaron las mismas fuentes.

Otra de las cadenas que podría estar interesada en la compra es Sol Meliá, que en su momento mostró interés por formar parte de Occidental. Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press declinaron realizar ningún comentario sobre sus operaciones.