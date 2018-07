Endesa, Iberdrola, EDP y E.ON, principales candidatos a comprar activos de Fenosa-GN, según Citi

Actualizado 22/09/2008 19:45:12 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa, Iberdrola, EDP y E.ON son los principales candidatos a reforzar su base de negocio con la compra de activos procedentes de la integración entre Unión Fenosa y Gas Natural, según un informe de Citi.

Esta operación podría ser además la antesala de otros movimientos en el sector, entre ellos el reforzamiento de la participación de ACS en Iberdrola (actualmente del 7,7% directa y 5,5% en derivados) o la de Sonatrach en EDP (2%), indica el informe.

"No pensamos que las fusiones y adquisiciones hayan acabado en la Península Ibérica", advierte el departamento de análisis del banco estadounidense, que considera que la compra de Unión Fenosa por Gas Natural no ha alterado el dinamismo del sector, pero sí "ha modificado el escenario".

En todo caso, señala que los grandes movimientos corporativos "no serán uno de los principales motores a corto plazo" y adelanta que en un primer momento "pueden esperarse pequeños movimientos procedentes de la desinversión de activos como resultado del acuerdo de Unión Fenosa y Gas Natural".

La gasista catalana anunció que venderá activos por 3.000 millones como parte del proceso de compra del grupo presidido por Pedro López Jiménez. Para Citi, es probable que se desprenda de ciclos combinados para reducir su exposición a esta fuente de generación, así como de varios activos financieros y bienes en Iberoamérica.

"No esperamos otro tipo de desinversión en distribución de electricidad y gas, a no ser que el regulador le fuerce a hacerlo, lo que no podemos descartar dadas las condiciones que se le impuso a Gas Natural cuando propuso comprar Endesa", asegura.

En cuanto a los compradores, estas ventas podrían ayudar a otros grupos a elevar su potencia instalada y su capacidad de generación a través de adquisiciones. "La posible venta de activos de distribución eléctrica sería ideal para Iberdrola y EDP según en qué zonas", añade.