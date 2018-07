Ex trabajadores de Primayor piden al juzgado que adjudique la planta a Dhul y Proasego

Actualizado 10/12/2008 14:25:07 CET

JAÉN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ex trabajadores de Primayor solicitaron hoy a los administradores concursales que adjudiquen directamente las instalaciones de la planta jiennense a las firmas Dhul y Proasego --las dos empresas que se instalarán en la capital y prevén recolocar a la plantilla-- para mantener la actividad mientras construyen sus propias fábricas.

Así lo explicó en rueda de prensa el presidente del comité de empresas, Manuel López, tras la asamblea celebrada hoy en la que se acordó realizar turnos de vigilancia para evitar el desmantelamiento de las instalaciones si finalmente se extinguen los contratos de las cinco únicas personas que aún los mantienen.

"Ya nos los han extinguido a 138 personas y quedan cinco compañeros para hacer los turnos de vigilancia, pero tenemos un hándicap con los activos de la empresa. Queremos que el juzgado de Segovia los adjudique directamente a Dhul y Proasego que son las dos empresas que se van a instalar aquí para dar puestos de trabajo y actividad", señaló.

No obstante, afirmó que el juzgado encargado del proceso se niega sin que conozca la razón, ya que, según recordó, el "compromiso era que si había empresas que se venían --a Jaén-- no habría ningún problema en adjudicarle a ellas las instalaciones". Por ello, mostraron su "sorpresa" por que tanto el juzgado como los administradores concursales quieran ir a una subasta pública, lo que "podría suponer el desmantelamiento de las instalaciones y que no se volviera a trabajar más".

En este sentido, y tras mostrar sus sospechas de que se trate de una "estrategia" de Primayor para desmantelar las instalaciones y la maquinaria, hizo hincapié en que los empleados se organizarán por su cuenta para evitarlo. "No vamos a permitir ni al juzgado ni a estos empresarios de Segovia que se desmantele y no se puedan crear empleos, entre 30 y 60 puestos, además de los que ya sabemos que harán las otras dos empresas", comentó.

Según dijo, su intención es que mientras Dhul y Proasego reciben los terrenos en los que se ubicarán y construyen sus fábricas "se pueda seguir una actividad en cuanto les den estas instalaciones". "Se puede hacer piensos, grasas, cortezas; hay actividades para poder funcionar entre 30 y 60 personas", precisó el presidente del comité de empresa, quien explicó que se podría empezar en un mes aproximadamente una vez cuenten con la infraestructura.

Mientras tanto, los ex empleados siguen en el paro y realizando cursos de formación orientados a las actividades del Grupo Dhul y Proasego Eólicas, cuyos responsables anunciaron el pasado 26 de septiembre una inversión de 140 millones de euros en poner en marcha dos plantas de producción en la capital que generarán un total de 400 nuevos puestos de trabajo, de los que una parte se reservará para contratar a los ex trabajadores de la planta jiennense de Primayor.