Inditex e Iberdrola, las dos únicas españolas en el 'ranking' de las 100 empresas más sostenibles

Actualizado 27/01/2010 14:47:24 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola e Inditex son las dos únicas empresas españolas incluidas en el índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, que ha sido presentado hoy en Davos (Suiza) durante la celebración del Foro Económico Mundial, anunció hoy la eléctrica.

En concreto, Inditex ocupa el puesto número 12 de la clasificación, frente a Iberdrola, situada en el 55. Estas dos empresas se han revalorizado en la última década un 201% y un 94% en el Ibex.

De las empresas incluidas en el índice Global 100, la mayoría, 21, tiene su sede en Reino Unido, mientras que Estados Unidos dispone de 12, Australia y Canadá de nueve cada una, Suiza de seis, Francia y Japón de cinco cada una, y Brasil de tres, el mismo número que Alemania, Finlandia y Suecia.

Por sectores, en la clasificación sólo aparecen cinco eléctricas, que son las estadounidenses PG&E, Duke Energy y Pinnacle West, y las europeas Centrica e Iberdrola.

En el caso de la eléctrica española, ha sido incluida por quinto año consecutivo dentro de esta clasificación, elaborada por la publicación Corporate Knights. El presidente de la compañía española, Ignacio Sánchez Galán, ha acudido al Foro de Davos.

El 'ranking' internacional valora diferentes aspectos de las empresas más importantes del mundo, entre los que destacan la transparencia, el uso sostenible de los recursos, la capacidad de innovación y aspectos relacionados con la responsabilidad social y el gobierno corporativo.

Para seleccionar a los integrantes del Global 100 Most Sustainable Corporations in the World 2010 se han estudiado las empresas de 24 países que han demostrado una mayor capacidad para gestionar los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.