Laboratorios Cinfa factura 183 millones en 2009, un 14,5% más

Laboratorios Cinfa registró una facturación de 183 millones de euros en 2009, lo que supone un incremento del 14,5% en comparación a 2008, "pese a la ralentización del mercado farmacéutico", informó hoy el presidente de la compañía, Enrique Ordieres.

Para 2010, la compañía prevé superar la cota de los 200 millones de euros y, en concreto, alcanzar una facturación de 205 millones, a pesar de que "el año se presenta complicado como en todos los sectores".

"Puede parecer que para el sector farma no lo es tanto, sin embargo en el de los genéricos nuestra crisis particular es la bajada de precios repetitiva y anual por el sistema de precios de referencia que no están permitiendo que el sector crezca cómo debiera", añadió el presidente.

El laboratorio navarro, que fabricó 72 millones de envases de medicamentos en 2009, reinvirtió el 96% de sus beneficios en la propia empresa. En concreto, en 2009 invirtió en I+D+i 11,7 millones de euros, partida que en los próximos cinco años prevé superar los 77 millones de euros. En medios de producción esta cifra alcanzaría los 51 millones de euros.

Cinfa es el segundo laboratorio en unidades de medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia españolas, "por detrás de Novartis", y en estos momentos entre sus líneas de negocio cuenta con dermofarmacia, que se suma a Genéricos, OTC (productos de consejo farmacéutico) y Ortopedia. "Esto se consigue con mucho esfuerzo", apuntillo Ordieres.

En cuanto a las inversiones en medios de producción el pasado año, sumaron 10,5 millones de euros, aunque en el cómputo de los últimos cinco años la cuantía se eleva a 60 millones de euros, y la previsión para los próximos cinco será de 51 millones de euros.

Bajo la marca Be+ (Bimás), Cinfa prevé destinar un total de 25 millones de euros al desarrollo de este nuevo proyecto. Cuenta con una red comercial propia que desarrollará su actividad en farmacias de toda la geografía española, que serán independientes de los distribuidores del resto de productos.

El lanzamiento inicial, en el que se ha trabajado durante más de tres años, según explicó el responsable del proyecto de Dermofarmacia del departamento de marketing de Cinfa Santiago Conde, se compone de 19 referencias correspondientes a cinco gamas de productos: hombre, hidratante, antiedad, pieles atópicas y pieles acneicas.

La línea Be+ seguirá creciendo en los próximos años con diferentes gamas y productos innovadores. "Su objetivo es desarrollar este mercado de farmacia y contribuir con más gamas y productos en los que ya es están trabajando. Ahora nos hemos centrado en las que son imprescindibles en un primer momento", añadió.

Su fabricación está externelizada, "hemos buscado a los mejores fabricantes que hay en España, que también están trabajando para otros laboratorios nacionales e internacionales". "No obstante la galénica y la formula es de Cinfa, está desarrollado por laboratorios Cinfa, y sólo el producto está elaborado fuera, pero con todos los controles de Cifa", advirtió. Este producto "innovador" se posiciona en el mercado dentro de la gama alta de cosméticos, aunque su precio será asumible para el consumidor.

Al respecto, Ordieres afirmó que la entrada de Cinfa en el mundo de la dermofarmacia tiene el objetivo de mantener el "compromiso que tenemos como misión de la compañía en servir a la farmacia y al ciudadano" y, por otra parte, "es un campo que permite un crecimiento sostenible en innovación".

"Hay que destacar el interés de la compañía por la innovación y por aquellos proyectos que añaden un plus de diferenciación, con la experiencia adquirida de más de 40 años de existencia del laboratorio y con el conocimiento de todos nuestros investigadores", añadió.

Por otra parte, aprovechando el lanzamiento de la nueva línea de productos han presentado Instituto Dermae, una nueva institución científica que estará dedicada el desarrollo de la dermocosmética en la farmacia, y que cuenta con el apoyo de la compañía farmacéutica, pero que "tendrá plena libertar e independencia".

La organización estará formada por los expertos Aurora Guerra, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y jefa de la Sección de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre; Francisco Zaragozá, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá y Carmen Corpas, vocal de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

Por su parte, Corpas afirmó que su objetivo es que "se convierta en referente de innovación y conocimiento en el mundo de las Dermociencias, profundizando en su estudio y promoviendo su divulgación científica". Asimismo, destacó el papel de los farmacéuticos en la recomendación de tratamientos dermocosméticos de calidad.

Mientras, Zaragozá recordó que en el trabajo del instituto primará la investigación que permitan ahondar en los mecanismos de actuación de los dermoscosméticos. Y, por su parte, Guerra destacó que el fin del Instituto Dermae será potenciar las líneas de investigación que permitan ahondar en los mecanismos de actuación de estos productos.

En una primera fase, el Instituto Dermae ha creado una página web ('www. institutodermae.com') interactiva y participativa, cuyos contenidos se irán actualizando en función de las investigaciones y estudios realizados.