Michael Bloomberg estudia la compra de 'Financial Times', según 'The New York Times'

El alcalde de Nueva York y fundador de la agencia de información financiera que lleva su nombre, Michael Bloomberg, estudia la posibilidad de presentar una oferta de compra sobre The Financial Times Group, compañía propietaria del diario de cabecera de la 'City', así como de un 50% del semanario 'The Economist', según informa 'The New York Times', que cita a tres personas conocedoras de la situación.

Las especulaciones sobre una posible venta del influyente periódico inglés han aumentado a raíz de los recientes cambios en la cúpula directiva de Pearson, matriz de la compañía propietaria de 'Financial Times'.

Así, Marjorie Scardino, consejera delegada de Pearson y firme partidaria de conservar la propiedad del diario, abandonará el grupo el próximo 31 de diciembre, mientras que Rona Fairhead, consejera delegada de The Financial Times Group, saldrá de la empresa en abril.

Respecto al interés de Bloomberg, 'The New York Times' señala que el alcalde de Nueva York ha sido desde hace mucho tiempo seguidor de The Economist, mientras que su afinidad por el diario, al menos como lector, ha ido en aumento.

Frente al potencial interés de Bloomberg en adquirir 'Financial Times', el diario neoyorquino apunta la posible competencia por parte de Thomson Reuters, señalando que los 1.200 millones de dólares (930 millones de euros) en los que estaría valorado el periódico inglés serían accesibles para los dos grandes suministrados de información financiera.

"The Financial Times podría expandir la marca Thomson Reuters y proporcionar a sus redfactores una exposición adicional, ya que, a diferencia de Bloomberg, que compró 'Businessweek' en 2009, la compañía no controla una revista", señala 'The New York Times'.